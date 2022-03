Presidente de Cali nega alegada renúncia de Dudamel

O Deportivo Cali está comemorando uma das piores temporadas de sua história no aluguel local, onde ocupa o 18º lugar na Dimayor Betplay League com onze pontos e menos sete na diferença de gols. A pintura 'Azucarero' gera um certo tipo de incerteza sobre qual será sua apresentação na Conmebol Libertadores.

Deve-se lembrar que na semana passada os rivais das equipes colombianas se encontraram na disputa continental, onde Cali fará parte do Grupo E, juntamente com o Boca Juniors da Argentina, o Corinthians do Brasil e o Always Ready da Bolívia.

A estreia da taça será contra o empate 'Xeneize' em condições locais no dia 5 de abril e há mais dúvidas do que certezas sobre este Deportivo Cali, que nem é a sombra da equipe que se tornou campeã no segundo semestre de 2021.

Além disso, muitas versões são tecidas sobre a continuidade do técnico venezuelano Rafael Dudamel, que não encontrou um retorno à situação deplorável do décimo primeiro caleño na liga.

Pode interessar a você: Reinaldo Rueda faz elogios a Pékerman

No domingo passado, o campeão colombiano respirou depois de bater no Palmaseca pela 13ª data da Liga Betplay DiMayor Cortuluá 2-1 com pontuações de Yony González e Jhon Vasquez, enquanto Luis Carlos Ruíz marcou para a equipe 'Corazón del Valle'.

No entanto, surgiram rumores de que o ex-treinador da Universidad de Chile, havia renunciado apesar do triunfo obtido em sua última saída.

Por esse motivo, Marco Caicedo, presidente da instituição, teve que acompanhar essas versões negando categoricamente a suposta renúncia do timoneiro venezuelano durante uma entrevista à Antena 2 em Cali.

Da mesma forma, o chefe da Superdepor culpou as redes sociais ao garantir que as pessoas se deixam levar pelas notícias falsas que circulam constantemente nessas mídias.

Na semana passada, o jornalista Carlos Antonio Vélez disse em sua coluna Palabras prefeitos da Antena 2, que a verdadeira razão pela qual os gerentes de Cali não dispensaram os serviços de Dudamel, é por causa do alto custo de sua compensação.

Por enquanto, o ciclo de Rafael Dudamel no Deportivo Cali continuará e ele terá que enfrentar seu próximo exame da liga nesta sexta-feira, quando visitar a Equidad Seguros no estádio Techo para a Data 14 da Dimayor Betplay League.

CONTINUE LENDO: