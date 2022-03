Perú x Paraguai: ruas fechadas e estradas alternativas para chegar ao Estádio Nacional

Em 29 de março, a Seleção Peruana terá uma partida decisiva contra o Paraguai para garantir um espaço na repescagem na Copa do Mundo de 2022 do Catar. Devido à entrada no Estado Nacional, foi estabelecido que as ruas ao redor do colosso da Avenida José Díaz se fecharão e é recomendável que os fãs façam rotas alternativas.

Como de costume, as estradas que poderiam ser temporariamente fechadas são as próximas ao estádio: acesso pelo Paseo de la República, Avenida Petit Thouars, Ruas Corpancho e Madre de Dios, bem como Rua Saco Oliveros.

Ruas e avenidas: Avenida Petit Thouars, José Díaz., Nicolás Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios e Avenida Paseo de la República (norte a sul) - da Av. 28 de Julio a Jr. Mãe de Deus.

Portanto, recomenda-se seguir as seguintes rotas alternativas para o estádio: Avenida Arequipa, República do Chile, Avenida Arenales, Avenida Salaverry, Cuba, Alejandro Tirado, 28 de Julio, Av. José Gálvez, Iquitos.

1. O uso de uma máscara é obrigatório

De acordo com as medidas postas em prática pelo Ministério da Saúde para entrar no Estádio Nacional, as pessoas que desejam ver o Whiquirroja pessoalmente devem usar uma máscara dupla. A outra alternativa é o uso da máscara KN95, além do uso de máscara cirúrgica e máscara de tecido.

2. Traga seu Documento de Identidade Nacional (DNI)

Também é obrigatório mostrar sua carteira de identidade para entrar no estádio, além do ingresso impresso. Isso ocorre porque ambos os documentos mostram os dados da pessoa, que devem ser verificados.

3. Tenha doses completas de vacinação

Com o avanço da vacinação e para combater o coronavírus, é essencial ter todas as três doses da vacina. Eles devem ser registrados no site oficial do Minsa.

4. Pegue seu bilhete impresso

Como já mencionado, todos os fãs devem levar seu ingresso impresso. Por favor, note que o bilhete inclui uma política de acidentes e vida, que é estritamente pessoal. Portanto, seus dados pessoais devem ser inseridos corretamente.

5. Não carregue objetos proibidos

De acordo com a Polícia Nacional Peruana, existem alguns objetos proibidos para os fãs atendentes, como coleiras, objetos pontiagudos ou inflamáveis.

Metropolitano em Lima. | Foto: EFE/Paolo Aguilar

HORÁRIO METROPOLITANO E LINHA 1 DO METRÔ

Terminal Naranjal:

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 6h às 22h.

Terminal Matellini:

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 18h.

Estação central:

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 6h às 22h.

LINHA 1 METRO

No caso da linha 1 do metrô, não há alteração no horário de transporte.

De segunda a sexta, das 9h às 21h

Sábados das 9h às 16h

QUAIS RESULTADOS O PERÚ PRECISA?

A seleção peruana é obrigada a vencer o Paraguai e, assim, obter o ingresso direto para a repescagem. Você não precisa olhar para outros resultados.

Caso o Perú não consiga marcar três pontos e empatar contra os albirrojos, terá que esperar que a Colômbia e o Chile não se somem nos jogos que realizarão contra a Venezuela e o Uruguai, respectivamente.

Mas se a whiquirroja perder no Nacional, ela terá que esperar que a Venezuela vença a Colômbia e que o Uruguai possa somar em Santiago, já que outro resultado a deixaria sem playoff.

CONTINUE LENDO