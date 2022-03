Perú x Paraguai LIVE: minuto a minuto da última partida no Nacional para Playoffs

Perú x Paraguai AO VIVO. A seleção peruana buscará vencer o guarani hoje, terça-feira, 29 de março, para assumir o cobiçado lugar da repescagem contra a Copa do Mundo Qatar 2022, na partida decisiva para o última data da eliminatória sul-americana. O duelo será disputado a partir das 18h30 no Estádio Nacional de Lima, que pela primeira vez após dois anos de pandemia contará com muitos fãs que incentivarão o bicolor do início ao fim. O encontro será transmitido AO VIVO pela Latina Tv e Movistar Deportes em todo o Perú, enquanto em Guarani pousa o canal encarregado de a transmissão será a Tigo Sports.

MINUTO A MINUTO

- Mais de 40.000 torcedores comparecerão ao Estádio Nacional para acompanhar de perto os incidentes da importante partida entre Perú e Paraguai, mas os torcedores terão que cumprir uma série de protocolos, como levar as três doses da vacina contra COVID-19

Mais de 40.000 torcedores participarão do Estádio Nacional

- Os jogadores da seleção peruana de futebol foram submetidos a seus respectivos testes moleculares para descartar qualquer contágio de covid-19, de acordo com as medidas de biossegurança decretadas pela FIFA.

Depois de treinar no Estádio Nacional, a seleção peruana estava pronta para a partida na terça-feira, 29 de março.

- Vamos ver? Luis Advíncula surpreendeu a todos por não ser considerado nos dois onze que Ricardo Gareca alinhou antes do jogo entre Perú x Paraguai pela Qualifiers Qatar 2022. 'Bolt' começou em Montevidéu e completou os 90 minutos sem problemas.

Luis Advíncula alinhou os 90 minutos no Perú x Uruguai.

- A equipe Guarani chega à partida com cinco baixas entre elas: o volante Miguel Almirón (Newcastle, Inglaterra), o capitão Gustavo Gomez e o zagueiro Blas Riveros.

Perú x Paraguai: as cinco baixas do 'Albirroja' para a partida decisiva para as eliminatórias do Qatar 2022 (Foto: Reuters)

- Ricardo Gareca já teria definido seus onze antes da última partida contra o Paraguai

Perú: Pedro Gallese - Luis Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco - Renato Tapia - Sergio Peña, Christopher Gonzales, Christian Cueva, Yoshimar Yotún - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Paraguai: Antony Silva - Robert Rojas, Ivan Alonso, Omar Alderete - Richard Sanchez, Fabian Balbuena, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Ortiz - Julio Enciso e Angel Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Futebol Futebol - Copa América 2021 - Quartas de Final - Perú x Paraguai - Estádio Olímpico, Goiânia, Brasil - 2 de julho de 2021 Miguel Trauco, peruano, em ação com o paraguaio Angel Romero REUTERS/Diego Vara

- Na noite de segunda-feira, 28 de março, milhares de peruanos foram a Miraflores e realizaram o tradicional 'banderazo'

foto: FPF

foto: FPF

Torcedores peruanos fizeram a bandeira antes da partida com o Paraguai l Foto: @KVanessaHerrera

PARTIDA ANTERIOR

Com 21 pontos e quinto na classificação, o Perú tem a missão imperativa de vencer a equipe albirroja como local para poder levar metade do ingresso da copa do mundo e enfrentar uma equipe asiática em junho por uma cota para o Catar.

Embora os números estejam parcialmente a seu favor, os brancos e os vermelhos só terão que vencer para se qualificar diretamente para a repescagem, mas em caso de empate terão que esperar até que a Colômbia (20) não vença a Venezuela em casa, e para o Chile (19) não faça o mesmo contra o Uruguai em Santiago.

A seleção inca está a um passo de manter sua segunda repescagem consecutiva e tentar chegar a uma Copa do Mundo novamente, sempre sob a batuta do argentino Ricardo Gareca.

Lembremos que o Perú se classificou para a Copa do Mundo Rússia 2018 derrotando a Nova Zelândia na repescagem após 36 anos de ausência do evento.

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

Classificação das Qualificatórias Catar 2022 antes da última data da competição.

BANDEIRA LOTADA

Na noite de segunda-feira, centenas de torcedores peruanos chegaram ao hotel onde a seleção peruana está concentrada e liberaram toda a sua paixão e idolatria pelo bicolor e deram seu apoio aos membros da equipe de Ricardo Gareca, que saíram para cumprimentar e agradecer o gesto da porta do hotel.

“A ilusão ainda está intacta, só depende de nós!” , escreveu Luis Advíncula em suas redes sociais.

Para o duelo vital, o Gareca se alinhará com o habilidoso meio-campista Christian 'Aladino' Cueva e o atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula para tentar quebrar a defesa Guarani no Estádio Nacional, onde mais de 40.000 torcedores locais devem chegar.

“Isso ainda não acabou”, alertou o capitão e goleiro Pedro Gallese no Instagram.

André Carrillo estará de fora depois de sofrer uma lesão no joelho na derrota por 1 a 0 para o Uruguai. O meio-campista Christofer Gonzales, de casa do Sporting Cristal, o substituirá.

Em outubro de 2020, Paraguai e Perú empataram 2-2 em Assunção na primeira mão da rodada atual.