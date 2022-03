Perú x Paraguai: Entrada gratuita nos parques zonais de Lima se você comparecer com a camisa da seleção nacional

Graças a Perú x Paraguai, uma partida que mantém vivas as esperanças da equipe peruana de chegar à Copa do Mundo de 2022 do Catar, será entrada gratuita para os onze parques zonais de Lima, hoje terça-feira, 29 de março. As pessoas devem comparecer vestidas com a camisa “branco-vermelha” para tornar esse direito válido.

De acordo com o Lima Park Service (Serpar), haverá vários serviços recreativos para desfrutar com a família e amigos, bem como dezenas de sorteios que recompensarão os “melhores fãs do mundo”.

Os participantes poderão jogar um jogo nas lajes esportivas, aquecer o anterior ao encontro internacional com almoço nas áreas de churrasco, passeios a cavalo ou passeios de barco nas lagoas, visitando os animais nas mini-fazendas e mini-zoológicos, entre outros, dependendo de onde eles vão.

O horário de funcionamento dos 11 parques zonais de Lima é das 6h45 às 18h, informou Serpar.

LOCALIZAÇÃO DOS ONZE PARQUES ZONAIS

San Pedro Zonal Club: Altura do Km 39 da Rodovia Panamericana do Norte, em Ancón

Huascarán Zonal Club: travessia da Av. 200 milhas com a Avenida Revolucion, em Villa El Salvador

Zonal Club Capac Yupanqui: Avenida Arzola e Avenida Amancaes Prolongación Amancaes, em Rimac

Sinchi Roca Zonal Club: junção da University Avenue e Jamaica Avenue, em Comas

Clube Zonal Huiracocha: Avenida Próceres de la Independencia, bloco 12, em San Juan de Lurigancho

Clube Zonal Flor de Amancaes: Av. 27 de dezembro com Flora Tristán, em Villa María del Triunfo

Clube Zonal Manco Cápac: Km 18 da Avenida Tupac Amaru, em Carabayllo

Clube Zonal Huayna Cápac: cruzando a Avenida Pedro Miotta e a Avenida Mateo Pumacahua, em San Juan de Miraflores

Clube Zonal Santa Rosa: Av. Alejandro Bertello s/n Km 43 do Norte Panamericana, em Santa Rosa

Área do clube Cahuide: Av. de los Parques s/n Urb. Valdiviezo, em Ate

Zonal Club Lloque Yupanqui: cruzamento da Avenida Naranjal e da Avenida Universitaria, em Los Olivos

TELAS GIGANTES PARA ASSISTIR AO JOGO PERÚ X PARAGUAI

Cercado de Lima

O Município de Lima (MML) transmitirá Perú x Paraguai em três telas gigantes dentro do Circuito Mágico da Água. Os interessados terão que comprar ingressos para o Circuito Mágico da Água através do site ou do aplicativo Entradas Lima.

Villa Maria del Triunfo

O Município de Villa María del Triunfo informou que o evento será realizado na praça principal do distrito a partir das 15h no Monumento das Mulheres, localizado no 7º bloco da Avenida Salvador Allende.

San Miguel

A partir das 17h, o município de San Miguel também instalará uma tela gigante na Arena 1 na Costa Verde.

El Agustino

A partir das 3.00 da tarde, na praça principal do distrito e haverá jogos, competições e prêmios.

Miraflores

Kennedy Park será o cenário para uma tela gigante de 8 metros de comprimento por 4 metros de largura. Com todas as medidas de biossegurança diante da pandemia COVID-19, o Município de Miraflores preparou uma grande festa que começa horas antes da partida com um show artístico onde Lucho “Cucharita” Molina e seu conjunto musical serão apresentados.

Villa El Salvador

O “melhor fã do mundo” poderá aproveitar o duelo internacional no Shopping César Vallejo. O evento começa às 15h

San Borja

Haverá uma tela gigante no Parque de la Familia, para que você possa assistir ao jogo a partir das 18h30. A comuna esclareceu que o consumo de bebidas alcoólicas é proibido.

Puente Piedra

O município de Puente Piedra realizará a partir das 17h00 na Plaza Mayor um evento para todos os seus vizinhos aproveitarem o importante encontro.

