Perú, Colômbia e Chile AO VIVO: onde e como assistir aos jogos da última data das eliminatórias do Catar 2022

Perú, Chile e Colômbia serão os protagonistas desta última data de essas eliminatórias e hoje eles vão jogar o 'bilhete de ouro' para a repescagem para o Qatar 2022. A seleção peruana enfrentará o Paraguai em casa com a vantagem de um ponto que pode dar o passe para a próxima fase de qualificação, desde que consiga uma vitória no Nacional de Lima. A Colômbia deve jogar todas as suas cartas, apostar na vitória contra uma Venezuela e aguarde os resultados adversos para aqueles dirigidos por Ricardo Gareca. O Chile é a equipe que espera um verdadeiro 'milagre', porque depende de resultados adversos para o white-roja e a cafeteira, um diferente simplesmente o tira da corrida.

A tabela para as eliminatórias do Catar 2022 é mostrada da seguinte forma: Brasil, Argentina, Equador e Uruguai se classificam diretamente para a Copa do Mundo e só irão para a última partida para cumprir o procedimento.

Perú (21) em quinto lugar, Colômbia (20) em sexto lugar e Chile com 19 pontos, em 7º lugar, têm todas as chances de entrar na repescagem, razão pela qual essas três equipes sairão com tudo para obter uma vitória em seus respectivos jogos.

PERÚ VS PARAGU

Onde e como assistir: Este duelo será disputado em Lima. Os canais de transmissão em território peruano serão: Latina TV e Movistar Deportes. Em outros países, você pode verificar os seguintes canais de transmissão e programações

Argentina: 20:30 horas/TYC Sports Play, TyC Sports 2

Chile: 20:30 horas/TNT Sports Go, Estádio Desportivo TNT

Brasil: 20:30 horas / Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV 3

Paraguai: 20:30 horas/Tigo Sports

Colômbia: 18:30 horas/Gol Caracol

Equador: 18h30 /Canal de Futebol

Venezuela: 19:30 /TLT

Bolívia: 19h30 /Tigo Sports

Estados Unidos (Pacífico): 16h30 /Fubo Sports Network

México: 17:30 horas/Vídeo Blue To Go em todos os lugares, Sky HD

Espanha: 12h30 (quarta-feira 30 de março) /Movistar+, Movistar Champions League

COLÔMBIA V.S.

Onde e como assistir: Outro jogo de ataque cardíaco que acontecerá ao mesmo tempo (18:30, horário da Colômbia/19:30, horário da Venezuela) será transmitido pela GOL Caracol e TLT em território venezuelano.

Para assistir ao Caracol TV, primeiro você precisa se registrar no CaracolTV.com e ir para o canto superior direito, onde diz 'Sinal ao vivo'. Você clica na opção 'Jogar' e pronto. Embora o sinal seja destinado ao território da Colômbia, você pode vê-lo através de sua operadora de cabo confiável.

O sinal da TV Caracol pode ser visto em: TDT (Canal 14.1, Canal 14.2 e Canal 14.4), DIRECTV (Canal 132 e Canal 1132), Claro TV (Canal 106 e Canal 109) e Movistar (Canal 156, Canal 816 e Canal 166).

Se você mora na Venezuela, La Tele Tuya, ou simplesmente TLT, é um canal por assinatura em Caracas e é responsável por transmitir todos os jogos da seleção venezuelana. Confira abaixo como sintonizá-lo na Venezuela.

Na TDT, canal 23,2 (SD)

Na Movistar TV, Canal 143.

No CANTV, Canal 11 e Canal 602 (HD).

Um Inter Satellite, Canal 103.

Uma TV simples, Canal 119.

CHILE VS URUGU

Onde e como assistir: A seleção chilena salta para a quadra do estádio San Carlos de Apoquindo para enfrentar uma 'celeste' já qualificada para a Copa do Mundo. Em território sul e charrua, o duelo será disputado às 18:30 horas e será transmitido na Chilevisión em território chileno e na VTV no Uruguai

Chilevisión em território chileno, você pode assisti-lo totalmente de graça através do canal de TV, tablet ou celular.

Se você mora no Chile, poderá assistir ao canal Chilevisión, poderá acessar esses sinais

VTR: Canal 21 (Santiago) /711

DirecTV: Canal 151/1151

Movistar: Canal 121/811

Limpar: Channel 55/555

Entrada: Canal 66

Mundo: Canal 15/515

GTD/Telsur: Canal 21/27

