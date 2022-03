Passo a passo: foi assim que 20 pessoas foram executadas em Michoacán, incluindo o líder do CJNG em Zinapécuaro

Menos de um mês após o massacre de 17 pessoas em San José de Gracia, Michoacán, outro evento ultrapassou o número de vítimas mortais no mesmo estado, já que em 27 de março 20 pessoas foram executadas por um comando armado enquanto estavam dentro de um palenque no município de Zinapécuaro.

Um dia após os acontecimentos, a Procuradoria Geral do Estado de Michoacán anunciou os resultados substanciais das primeiras investigações realizadas pela equipe de investigação da agência, que conseguiu reconstruir os eventos violentos.

De acordo com o Ministério Público, o palenque abriu aproximadamente às 15h do domingo, 27, um estabelecimento localizado na fazenda El Paraíso, no bairro Emiliano Zapata, e no qual foram realizadas reuniões constantes dos membros do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nesse dia, foi realizado um evento aberto ao público em que cerca de 40 brigas de galos foram realizadas sem aposta e supervisionadas pela Seção Nacional de Criadores de Pássaros Lutadores, que foi “organizada para fins de seleção genética”.

(Foto: Reuters)

Após a conclusão de suas operações e após os visitantes do palenque supostamente terem deixado as instalações, os membros da CJNG, que dominavam o município, ficaram para continuar realizando sua reunião, na qual o líder da célula criminosa estava presente.

O líder regional da organização criminosa estava presente no local e presume-se que ele tenha sido alvo dos assassinos do cartel Los Correa, a quem as autoridades de Michoacán atribuem o ataque, uma vez que realizaram uma incursão armada na entidade para assumir o controle do ilegal operações na área.

Depois que o palenque fechou suas portas ao público em geral, o comando armado entrou no local a bordo de uma van de distribuição de batatas fritas, que havia sido roubada no Estado do México dias antes, e da qual vários civis desceram carregando rifles de alta potência, além de roupas e equipamentos. tático.

Ao mesmo tempo e de forma coordenada, um caminhão de passageiros, que havia sido sequestrado, foi usado para manter um bloqueio fora do prédio e, assim, impedir que as vítimas escapassem do local.

(Foto: Reuters)

“Assim que entraram no complexo, os homens dispararam armas de fogo contra os participantes, incluindo o dono do complexo, Abiel A., 59, e seu filho, Salvador A., que morreu lá, além de outros 17. Cinco pessoas ficaram feridas naquele assalto, uma das quais morreu a caminho de um hospital”, informou a promotoria.

Depois de executar 20 pessoas, os assassinos abandonaram o veículo em que chegaram e fugiram do local a bordo de carros roubados das vítimas do ataque. Além disso, as autoridades estaduais “localizaram 15 veículos de diferentes tipos e modelos, em um dos quais, supostamente relacionado às pessoas que sofreram a agressão, foram localizados roupas e adesivos com o logotipo de uma célula criminosa”, informou o Ministério Público.

As roupas e os veículos foram movidos para as proximidades do FGE, onde também foram apresentados mais de cem invólucros dos calibres 7,62 e .223, bem como uma granada de calibre .40 mm, que foi levantada como evidência do ataque.

“Até esta tarde, Abiel A., Salvador A., José Andrés M., José H., Erik Salvador M., Daniel E., Melissa S. e Damián M. foram identificados perante o Ministério Público”, disse a agência em comunicado.

CONTINUE LENDO: