O momento em que um torcedor peruano foi negado a entrada no Estádio Nacional porque o haviam enganado com um ingresso falso

Perú x Paraguai jogam no Estádio Nacional pela última data das eliminatórias do Qatar 2022. A seleção peruana precisa vencer para selar seu passe para a repescagem da Copa do Mundo, muitos torcedores querem acompanhar o bicolor na arena esportiva pagando quantias exorbitantes pela revenda de ingressos para até S/3 mil soles. Existem também os golpistas que enganaram os seguidores desavisados do 'Red White'.

Através da Latina, que estava fazendo uma transmissão ao vivo devido à revenda de ingressos, um jovem foi recusado a entrar porque seu ingresso para entrar no Estádio Nacional era falso.

“Eu comprei o (ingresso) do lado de fora (para revenda). Eu paguei 250 soles”, disse o menino, que teve que sair da fila enquanto as outras pessoas esperavam a vez deles. “Sim, comprei lá fora”, repetiu o torcedor peruano ao ser abordado pelo jornalista latina.

O seguidor do 'Branco-Vermelho' foi procurar a pessoa que o roubou, mas era quase impossível para ele encontrá-lo no mesmo lugar.

De acordo com o repórter, não foi o único cuja entrada havia sido devolvida, mas havia outros que não haviam sido capturados pelas câmeras de televisão.

“(Os golpistas usam) o código QR e distribuem para 10 ou 20 pessoas; o que é muito perigoso”, explicou o jornalista para que se saiba como era o modo de golpes com os ingressos para a partida entre Perú e Paraguai.

ATÉ 3 MIL SOLES POR UM INGRESSO

No Facebook, os ingressos para as zonas Sul ou Norte podem ir até as solas S/630 quando originalmente S/140. O ingresso para o Centro-Oeste, cujo preço original é S/950, foi oferecido a um usuário em S/2.900 soles.

E fora do Estádio Nacional era possível saber que eles estão oferecendo ingressos populares podem chegar a S/1.000 soles, mas eles podem deixá-lo no S/750 quando o preço original é S/140.

Domingo Seminario, diretor de operações da Joinnus -encarregado de vender ingressos para Perú x Paraguai-, disse ao jornal Gestión que os torcedores da seleção peruana sugeriram não comprar revenda porque eles poderiam ser falsos, porque eles poderiam vendê-lo para várias pessoas, algo que aconteceu hoje com o torcedor do 'Blanquirroja' e isso aconteceu com outras pessoas que frequentam o Estádio Nacional para incentivar bicolor.

