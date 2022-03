O INAI investigará o FMF para Fan ID entrar nos estádios

A tragédia que ocorreu no Estádio Corregidora em Querétaro levou à implementação de mudanças promovidas pela Federação Mexicana de Futebol (FMF) para buscar a segurança dos torcedores. Um dos mais importantes será o uso do Fan ID.

Este registro trabalha com os dados pessoais fornecidos pelos participantes, bem como sua fotografia e seu ingresso, bem como o uso de reconhecimento facial e dados biométricos para, que têm sido constantemente criticados pela facilidade com que as informações de cada pessoa podem ser extraídas.

Por isso, o Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais (INAI), em 22 de março, alertou a FMF para este aspecto e instou-o a realizar um protocolo de segurança de acordo com as disposições da Lei Federal sobre a Proteção de Dados Pessoais na Posse de Indivíduos (LFPDPPP).

No entanto, a Federação ignorou e não se reportou à agência federal, por isso iniciou uma investigação ex officio sobre a implementação do Fan ID, que foi levantado desde janeiro passado.

A IANAI alertou a FMF sobre o perigo do Fan ID desde 22 de março (Foto: INAI)

Francisco Javier Acuña, comissário do INAI, disse que entende o uso desse registro pré-jogo, mas observou que eles são propensos a violar protocolos de segurança. Além disso, ele disse que tem requisitos, como reconhecimento facial, que não possuem os parâmetros ideais para salvaguardar a segurança do ventilador.

“A questão é que a Federação nunca veio ao INAI para expor essa situação, nunca veio nos dizer 'ei, vamos querer implementar isso, o que fazemos? Diga-nos, ajude-nos, nada. Tanta expectativa, tanta preocupação, a importância desse assunto começou a crescer. Então, infelizmente, a Federação também disse que eles iriam aplicar o reconhecimento facial para admissão e também para menores. Com tantas declarações desse tipo, o INAI lançou uma investigação ex officio que agora está em andamento”, disse o funcionário em entrevista à ESPN.

Acuña foi incisiva com o reconhecimento facial e alertou que “eles permitem muitos usos adicionais ao que se buscava obtê-los”. Ele também lembrou que este método de obtenção de dados biométricos é proibido “ser aplicado a terceiros mesmo que eles tenham algum conhecimento do que vai acontecer com ele”.

Mais tarde, ele chamou esse requisito de “perigoso” e afirmou que ele não pode ser usado para qualquer registro de participantes em eventos de massa.

A Federação busca maiores medidas de segurança para evitar uma tragédia como a do Estádio Corregidora (Foto: EFE/Sebastián Laureano Miranda)

“O reconhecimento facial ainda é uma exploração de um achado para abrir sua porta da frente, para questões restritas às manchetes. O reconhecimento facial é um campo que pode ser comentado como perigoso e não por qualquer tipo de causa será possível aplicar sem razão ou sem motivo a milhares de potenciais participantes”, disse.

Por fim, ele classificou esse requisito como “razoável”, já que existem outros, como arcos de segurança, registro de assentos e uso de câmeras, mas lembrou que no final os envolvidos em uma altercação terão que declarar em que função participaram.

Até agora, a Federação Mexicana de Futebol não se posicionou a esse respeito, mas o próprio Javier Acuña disse que, juntamente com autoridades da Liga Mx, solicitou uma reunião com o INAI para discutir o assunto.

“Não vai demorar muito para acontecer porque está claro que a Federação Mexicana, a Liga, os clubes querem se encontrar e eles têm nos enviado mensagens, coisa boa, porque assim podemos ajudá-los a fazer as coisas bem no final”, disse.

