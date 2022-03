O Chile buscará o milagre contra o Uruguai na última data das Eliminatórias Sul-Americanas: tempo, TV e formações

A seleção chilena vai jogar uma partida com aroma na final desta terça-feira contra o Uruguai. La Roja precisa de um verdadeiro milagre para chegar à zona de repescagem e ter a chance de jogar por um dos últimos ingressos para a Copa do Mundo. Na frente, no entanto, eles terão uma equipe uruguaia que não facilitará as coisas para eles.

A derrota por 4 a 0 que o Brasil lhe deu na quinta-feira no estádio do Maracaná deixou o ânimo no chão, mas a equipe de Martin Lasarte agora está agarrada à sua história para manter a esperança de jogar no Qatar e não assistir seu segundo campeonato mundial consecutivo na televisão.

“Essa equipe superou muitas dificuldades e acho que essa não será a exceção”, disse Ronnie Fernández, o jovem atacante da Universidade do Chile, à imprensa.

Deve-se lembrar que, além do resultado que ocorrerá no Estádio San Carlos de Apoquindo, os chilenos devem esperar que nem a Colômbia nem o Perú - que também aspiram à repescagem - vençam seus duelos. O Perú joga em Lima contra o Paraguai, enquanto a Colômbia está jogando fora contra a Venezuela, o finalista absoluto das eliminatórias.

O técnico Martín Lasarte recorre à história de uma equipe, cuja base de jogadores, a chamada Geração de Ouro, deu ao Chile duas de suas maiores vitórias esportivas: a Copa América 2015, em Santiago, e o Centenário, um ano depois, nos Estados Unidos.

A boa notícia para os chilenos é que o atacante Ben Brereton, que não jogou contra o Brasil devido a lesão, fez um trabalho físico em pé de igualdade com o plantel e pode estar em posição de jogar a última partida eliminatória.

Nascido na Inglaterra, onde defende a camisa do Blackburn Rovers, ele foi a revelação da equipe chilena. Sem falar uma gota de espanhol, o carinho demonstrado pela camisa chilena e seu desempenho em momentos-chave a tornaram uma das favoritas dos fãs, que o apelidaram de Super Ben.

La Celeste, por sua vez, sofreu uma baixa notável. O técnico Diego Alonso perdeu para a partida contra os chilenos para Facundo Pellistri, o jovem atacante de 20 anos, que foi suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos.

O Uruguai, que já retirou sua passagem para o Qatar depois de vencer o Perú por 1 a 0 na última quinta-feira em Montevidéu, procurará fechar o empate com uma nova vitória que dê segurança ao time, que conseguiu se recuperar nos últimos jogos.

FORMAÇÕES POSSÍVEIS

Chile: Brayan Cortez, Enzo Roco, Mauricio Isla, Paulo Diaz, Gary Medel, Arturo Vidal, Claudio Baeza, Gabriel Suazo, Charles Aranguiz - Alexis Sanchez e Eduardo Vargas

Uruguai: Sergio Rochet, Ronald Araújo, Diego Godin, José Maria Gimenez, Mathias Olivera, Damian Suárez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgio De Arrascaeta, Luis Suárez e Darwin Nunez.





HORÁRIO: 23:30 GMT (20:30 ARG-URU-CHI/ 19:30 VEN-PAR-BOL/18:30 COL-PER-ECU-MEX)

TV: TYC Sports 2

ÁRBITRO: Patricio Loustau (ARG)

ESTÁDIO: Estádio San Carlos de Apoquindo

POSIÇÕES:





