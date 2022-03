Norma Yarrow é guiada por uma notícia falsa durante o hemiciclo e acusa Guillermo Bermejo de levantar uma “luta armada”

Ele patinou! Norma Yarrow foi muito desafiadora ao expressar sua posição em frente ao Congresso Plenário durante o debate do segunda moção para vaga contra Pedro Castillo. A parlamentar não hesitou em citar uma “notícia” sem perceber que estava cometendo um erro grave.

Durante seu discurso, a parlamentar não hesitou em ter uma impressão de onde a “notícia” era de que Guillermo Bermejo supostamente travaria uma luta armada se o presidente fosse desocupado. No entanto, o que ninguém disse a Yarrow é que isso era uma notícia falsa.

Com muita certeza dessa fonte de informação, o deputado foi muito enérgico em apontar e atacar parlamentares Guillermo Bermejo para incentivar essas ações. Infelizmente, Norma Yarrow não verificou bem as informações e cometeu um erro que permanecerá para a história política.

Acontece que essa notícia falsa saiu de uma página muito semelhante à do jornal La República, a mesma que copiou tipologias, cores e até estilo na redação.

“Notícias falsas do Perú e do mundo. Conta paródia”, diz a descrição naquela página em que a deputada se permitiu ser guiada para enfrentar Bermejo.

Mas o que as informações falsas diziam? Nesta página que viraliza seu conteúdo através do Twitter, a notícia dizia que Guillermo Bermejo pediu a suas “comitivas” que esperassem do lado de fora do congresso, caso viessem a Castillo, entrariam para protestar.

“Guillermo Bermejo: “Se o congresso da vaca de Castillo retomaremos a luta armada. O congressista do Perú livre pediu a seus anfitriões guerrilheiros do ML-19 que permanecessem fora do congresso até o final da votação no parlamento #VancanciaYa”, é o que foi lido na página falsa.

Um detalhe que o parlamentar ignorou, que pode tê-la salvado desse impasse e percebido o erro, é que Guillermo Bermejo não pertence mais às fileiras do Perú Libre, há vários meses ele e outros parlamentares criaram o Perú Democrático.

GUILLERMO BERMEJO RESPONDE APÓS NOTA DE NOTÍCIAS FALSAS

Quando soube que havia sido chamado praticamente de “revolucionário”, Guillermo Bermejo usou suas redes sociais para se manifestar contra a acusação de Norma Yarrow.

Em poucas linhas, o congressista garantiu que essas são manipulações “tornam-se pena”.

“Nada mais divertido do que ver uma golpista citando uma conta falsa para dizer que ela pediu luta armada se eles desocuparem o presidente. Nossa arma é a razão, a verdade e as pessoas que nos acompanham. O que vocês fascistas já estão acontecendo com pena”, escreveu em sua conta no Twitter.

Até o momento a deputada não saiu para depor sobre o “deslize” que fez ao ser guiada por informações falsas.

