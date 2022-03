Néstor Villanueva ouve ao vivo áudio envolvendo-o com outra dançarina

Néstor Villanueva ainda está no olho da tempestade depois sendo parente da ex-atriz do filme adulto Sofía Cavero. O cumbiambero se apresentou no programa Amor y Fuego para esclarecer que ele não manteve uma amizade com o colega dançarino e que eles se conheceram no dia do ampay através de um amigo em comum.

Ele também se recusou a ter intimidade com ela, como está implícito desde que as imagens vieram à tona. Por outro lado, o cantor sempre deixou claro que sua intenção era recuperar seu casamento com Florcita Polo, para que ele não se aprofundasse muito no assunto.

Quando Rodrigo Gonzalez e Gigi Mitre pediram que ele enviasse uma mensagem para sua esposa ainda pedindo desculpas, Nestor disse que falaria com ela em quatro paredes para tentar resolver suas diferenças, especialmente agora que ela apontou publicamente que vai pedir o divórcio.

No entanto, o tema de Florcita e Sofía Cavero não foi a única coisa que eles tocaram no programa, porque de acordo com o diretor de informações da Amor y Fuego, Néstor Villanueva teria um relacionamento próximo com a dançarina Tessy.

Para verificar se existe ou existiu entre os dois mais do que uma amizade, a princípio a produção envia uma captura de tela da conversa que ambos teriam tido.

O cumbiambero inicialmente negou qualquer relacionamento com a jovem, indicando que ele não sabia do que eles estavam falando. Por esse motivo, Rodrigo González decidiu mudar de assunto, pois não tinha nenhuma evidência específica.

Depois que Néstor Villanueva se despediu do programa e estava prestes a deixar a Willax Televisión, um áudio que a produção obteve causaria um rebuliço no set do programa, então eles não hesitaram em trazer o cumbiambero novamente.

Neste áudio, você pode ouvir o ainda marido de Florcita Polo pedir ao companheiro para diminuir o brilho da televisão, porque alguma figura que ele não gostaria que fosse capturada por algum repórter de televisão poderia brilhar pela janela.

Depois de ouvir esse material, o cumbiambero só conseguiu dizer que fala com muita gente e que não há nada de errado nisso, e que não se lembrava de ter tido aquela conversa. “ Não me lembro dessa conversa... Tenho a consciência tranquila, não fiz nada de errado ”, disse.

FLORCITA POLO BUSCA O DIVÓRCIO

Após o ampay que Néstor Villanueva estrelou, Florcita Polo decidiu iniciar o processo de divórcio, que anunciou durante uma entrevista ao programa En Boca de Todos, onde disse estar decepcionada com o pai de seus filhos.

“ Na verdade, temos um estágio parental, estou separado de Néstor há três meses, logo me divorciei completamente, apenas nossos filhos nos unem. Já estou iniciando o processo de divórcio ”, respondeu.

