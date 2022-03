Membro do Piso 21 confirmou que será pai pela primeira vez após um longo processo: “Todo esforço tem sua recompensa”

Em 2022, há várias celebridades colombianas que vão estrear como pais, entre elas Camilo Echeverry, que é contando as horas para conhecer a Indigo, bem como um dos membros do bem-sucedido grupo Piso 21.

Este é Pablo Mejía Bermudez, que aproveitou a celebração do segundo aniversário de seu relacionamento com a atriz e modelo Stephania Stegman, para contar a seus amigos e seguidores que eles serão pais pela primeira vez.

A informação foi divulgada pelos dois com um vídeo no Instagram, através do qual mencionaram que, apesar do curto envolvimento, há cerca de um ano decidiram se submeter a um tratamento de fertilização in vitro, para engravidar.

Mais tarde, o cantor do Piso 21 e sua namorada mostraram os detalhes de todo o procedimento que lhes deu a oportunidade de se tornarem pais pela primeira vez, pois gravaram tudo desde o primeiro dia.

“Se você está se perguntando por que todas essas injeções e por que fomos tanto à clínica, é porque nossa gravidez não é como a que estamos acostumados., é aí que o médico está nos transferindo para o nosso futuro bebê (...) Agora é hora de esperar 15 dias e fazer um teste”, explicou Pablo Mejía, enquanto mostrava o processo de fertilização.

Então, Stephania Stegman fez o respectivo teste de gravidez e sua reação ao saber que ela seria mãe fez mais de um choro. Depois foi a vez do jovem músico ouvir a notícia e ele também chorou de emoção.

Além disso, eles compartilharam um dos exames de ultrassom mais recentes que a futura mãe fez, embora não tenham revelado exatamente quanto tempo estão grávidas.

Pablo Mejia e sua namorada conhecem bem as críticas daqueles que acreditam que não é uma boa ideia começar uma família em tão pouco tempo. No entanto, neste vídeo, eles também responderam às perguntas e deixaram claro por que estão juntos.

Vale ressaltar que, como Stegman apontou, ele estava ao lado do também júri do 'X Factor' quando foi operado com urgência, depois que se soube que o cantor havia afetado sua artéria poplítea, localizada em direção ao joelho, então ele quase teve sua perna amputada.