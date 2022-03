Manolo Rojas revela que Andrés Hurtado não terminou de doar os R$ 2000 para Monique Pardo: “Ele deu uma inicial”

Manolo Rojas garantiu que Andrés Hurtado não deu o valor total de 2000 mil dólares a favor de Monique Pardo, que está organizando um evento pró-saúde por estar com a saúde debilitada e onde participaram vários artistas peruanos.

Lembre-se de que durante a última edição de seu programa sábado com Andrés, o apresentador lembrou que ele deu 2000 dólares para o ator cômico. “Monique, por precaução, dei 2000 dólares a Manolo Rojas e ela nem colocou o logotipo do meu programa aqui de volta”, disse a apresentadora.

No entanto, durante uma entrevista com um meio de comunicação local, o ator peruano apontou que só recebeu a inicial desse dinheiro e pediu ao apresentador de televisão que completasse o valor, à medida que o dia do evento se aproxima.

“Andrés Hurtado colaborou, mas está faltando lá, ele deu uma inicial nada mais, então esperamos que o Sr. Andrés Hurtado complete a mesma coisa que sua boca saiu. Ninguém o obrigou a dizer essa quantia”, começou a dizer o ator para o jornal La República.

Ele também reconheceu que Andrés Hurtado é um homem de caridade e que pretende ajudar o cantor, mas que ainda está esperando o resto do dinheiro para que não haja mal-entendidos, porque no final Monique Pardo pode pensar que ele foi roubado.

“O cavalheiro acaba de dar uma pequena inicial, espero que ele a cumpra ou dê a Monique ou venha porque sei que ele é muito generoso, mas que ele não diz isso porque me faz ficar mal. Que ele pretende colaborar, ele faz. Ele é reconhecido por largar tudo e espero que consiga completar o valor dito”, acrescentou.

Finalmente, ele não hesitou em desafiar o empresário. “Eu desafio você a dar a quantia que você mesmo falou. Então Monique vai questionar onde está o resto. Não, ele vai pensar que estou roubando dele. Você é amado por Andrés, mas ele cumpre.”

Note-se que o evento acontecerá nesta quinta-feira, 30 de março, em Barranco e contará com a presença de Fernando Armas, Melcochita, Betina Oneto, Miguelito Barraza, Ernesto Pimentel, entre outros comediantes, cantores e artistas.

Andrés Hurtado deu dinheiro a Manolo Rojas para Monique Pardo. (Foto: Instagram)

ANDRÉS HURTADO CONTA DETALHES DE SEU ENCONTRO COM PEDRO

Andrés Hurtado destacou que Pedro Castillo o recebeu no Palácio do Governo para discutir a saúde de crianças com câncer. Segundo o apresentador de televisão, o presidente não pode receber as crianças porque não quer que sejam usadas como ataque político às vésperas de um novo debate sobre vagas presidenciais.

“(Castillo) Ele ainda não me deu a consulta, porque logicamente o país é movido pela questão da vaga; mas as crianças não podem esperar. Isso vai além, é uma questão muito profunda, é um problema de câncer porque não há medicamentos para essas crianças. Então eu tive que esperar toda essa porcaria de reverendo passar, essa coisa toda de presidente com todas essas pessoas”, disse.

