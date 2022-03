Luis Manuel Seijas falou sobre o jogo decisivo que a Colômbia vai jogar contra a Venezuela

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)

O volante venezuelano Luis Manuel Seijas, de 35 anos, que teve um tempo de destaque no Independiente Santa Fe, falou sobre o jogo do playoff que a Seleção Colombiana realizará nesta terça-feira, 29 de março, às 18h30, contra o 'Vinotinto' em Puerto Ordaz.

O 'Tricolor' terá que vencer a Venezuela de José Néstor Pékerman e esperar por outros resultados para ganhar a cota de repescagem e jogar sua última carta para se classificar para a terceira copa do mundo consecutiva.

Uma voz autorizada a falar sobre esta partida é Luis Manuel Seijas, que jogou um total de 71 partidas oficiais com a Venezuela e participou de três processos eliminatórios entre 2010 e 2018. Ele também participou do Sub-20 da América do Sul em 2005, que aconteceu no Eixo do Café, onde a Colômbia foi coroada campeã.

O nascido em Valência, Venezuela, chegou a Santa Fé em 2008 vindo do Deportivo Táchira em seu país. Com o 'Leon', Seijas conquistou três títulos; uma Copa da Colômbia em 2009, uma liga em 2014 e a Conmebol Sur Americana em 2015 contra o furacão da Argentina.

Atualmente, Luis Manuel Seijas é membro do Phoenix Rising nos Estados Unidos e conversou com os microfones do Caracol Radio Sports Carousel sobre o trabalho que está sendo feito pelo argentino José Néstor Pékerman no comando da Venezuela.

Da mesma forma, o ex-Chapecoense afirmou que para eles os jogos contra a Colômbia têm um condimento especial porque é um “Clássico”, e isso motiva o fato de que eles não perdem como local há 26 anos com os cafeicultores.

Ele também ponderou o trabalho que Richard Páez fez na época em frente ao empate 'Bolivariano', e lembrou a dolorosa derrota que a Colômbia sofreu em 2003, quando caiu 1-0 com o placar de Juan Arango no Metropolitan de Barranquilla.

Por fim, ele destacou que existem rivais que ainda olham para a Seleção Venezuelana por cima dos ombros e que esse fator geralmente pesa sobre os adversários quando os enfrentam.

