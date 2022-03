León Krauze atacou AMLO por críticas aos artistas: “Ele acha que vai ganhar dividindo”

Músicos, atores e outros artistas fizeram parte de um vídeo viral recente que causou grande polêmica sobre os ditos que divulgaram contra o construção do Trem Maya no sudeste mexicano, o que, garantiram, significa uma tragédia ambiental.

A gravação incluiu personagens de grande importância no público mexicano, como Eugenio Derbez, ator; Rubén Albarrán, vocalista do Café Tacvba; Natalia Lafourcade, cantora; Kate del Castillo e Omar Chaparro, atores; e, finalmente, o defensor dos direitos dos animais Arturo Islas.

Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, não demorou muito para comentar o assunto, afirmando que foram vendidos artistas que supostamente receberam dinheiro por aparecerem no pequeno clipe de uma organização social.

Durante uma de suas conferências matinais do Palácio Nacional, na capital do país, o chefe do Executivo Federal considerou que esses são pseudo-ambientalistas, conservadores e fifis que fizeram campanha contra seu governo.

AMLO chamou as celebridades de “pseudo-ambientalistas” (Foto: Cuartoscuro)

Isso fez com que mais personalidades, não apenas artistas, mas também jornalistas, colunistas, analistas, etc., se juntassem à defesa de seus amigos e contra o chamado Trem Maia, uma das obras emblemáticas do presidente, juntamente com a refinaria Dos Bocas e o Aeroporto Internacional Felipe Angeles.

Foi o caso do jornalista León Krauze, que provou ser um dos críticos mais fervorosos do governo de Andrés Manuel e da Quarta Transformação que empreendeu em seu escritório dentro do Palácio Nacional.

Através de sua coluna mais recente para o El Universal, ele considerou que o pedido para parar esse tipo de ataque ao seu mandato à frente do país é “sintomático de uma dinâmica tóxica de seu governo”.

Entre os abusos que AMLO cometeu, segundo o jornalista, está ignorar a trajetória daqueles que o exigem, como Rubén Albarrán e Ofelia Medina, que ele considerava particularmente como defensores do meio ambiente e combatentes dos povos que precisam deles.

O jornalista León Krauze se manifestou a favor dos artistas que atacaram o Trem Maya (Foto: Instagram/Leonkrauze)

Isso, disse Krauze, poderia desqualificar a reputação dos críticos, expondo assim políticos pró-Q4, a opinião pública e até mesmo as redes sociais e “outras ferramentas de polarização”.

Tudo isso, disse ele, poderia fazer parte de um sistema que “envenenou a discussão pública”, onde o presidente toma cada palavra ou demanda por seu governo como uma guerra onde o diálogo, nuance ou concessão é proibido.

A jornalista destacou que, como exemplo, basta ver a lista de personagens que foram criticadas ou atacadas por AMLO por suas declarações sobre o quarto trimestre, de políticos e presidentes estrangeiros, a ativistas, feministas, empresários, pais de crianças com câncer, entre muitos outros.

Fonatur apresenta os acabamentos finais do Trem Maia, um dos megaprojetos da administração Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Foto: Twitter/ @TrenMayaMX)

Por isso, o apresentador da Univision disse que ficou claro que a estratégia de López Obrador é a polarização “como ferramenta política eleitoral”, acrescentando que “acredita que vencerá dividindo, independentemente dos custos para a sociedade que governa”.

Por fim, acrescentou que tais interlocutores são valiosos e necessários, principalmente quando se fala sobre sua importante carreira ou obras, apesar do que o presidente diz ou quer ignorá-los.

Até agora, alguns artistas revisitaram os comentários de Andrés Manuel López Obrador, como Gael García, e do ator Eugenio Derbez, que disse que “ele não recebe envelopes amarelos”, referindo-se a um escândalo do irmão do presidente.

