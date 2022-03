Lei de máscaras em aviões e trens atrai demanda dos republicanos

(Bloomberg) Quase duas dezenas de estados nos Estados Unidos entraram com uma ação judicial para derrubar o mandato federal de usar máscara no transporte público, acusando a Administração Biden de ignorar as suas falhas no tribunal e de ter “desdém absoluto” pelos limites do seu poder em meio à pandemia de covid-19 19.

A ação, movida terça-feira em tribunal federal em Tampa, Flórida, argumentou que a diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky, e o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Xavier Becerra, não têm autoridade para forçar passageiros de aviões, trens e barcos a usarem máscaras .

“Até estados como a Califórnia anunciaram o fim de seus mandatos de mascaramento”, disseram estados, liderados principalmente por republicanos, incluindo Flórida, Alabama e Louisiana, na denúncia. “Mesmo assim, o CDC deixa descaradamente seu mandato intacto.” Eles disseram que o governo mostrou “um nível notável de intransigência”.

O CDC se recusou a comentar o processo. A regra havia expirado em 18 de março antes que o governo a estendesse até 18 de abril.

A extensão ocorre no momento em que os estados dos EUA aliviam as restrições após uma queda drástica no número de casos desde um pico de janeiro causado pela variante omicron do coronavírus. Quase 1 milhão de americanos morreram de cobiça nos últimos dois anos, e centenas continuam a morrer todos os dias.

O caso é Florida vs. Walensky, 22-cv-00718, Tribunal Distrital dos EUA, Middle District of Florida (Tampa).

