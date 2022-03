Jornalista agredido por grupo radical após protestos fora do Congresso

Os ataques à imprensa continuam. Nesta segunda-feira, 28 de março, um jornalista de Latina (Canal 2) foi agredido por um estranho que fazia parte do protesto contra Pedro Castillo.

Esse cara vestindo uma camiseta preta e um chapéu, segurou uma bandeira amarela na mão e usou o bastão segurando esse banner para acertar o homem da imprensa na cabeça.

Embora alguns colegas tenham apontado para a polícia quem atacou o jornalista, o NPP ignorou e o deixou ir, chegando a colocar uma barreira para que a imprensa avançasse.

Vale ressaltar que o repórter latino estava cobrindo o protesto fora do Congresso da República, enquanto a moção de censura contra o chefe de Estado estava sendo debatida.

O homem da imprensa andava da maneira mais normal, mesmo nas imagens do Canal N dá para ver que em nenhum momento ele se aproxima delas ou apenas olha para elas, apesar disso, o homem o ataca inesperadamente.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que esses grupos radicais atacam jornalistas durante os vários protestos. Em várias ocasiões, foi capturado como esses grupos maltratam os homens da imprensa.

Em outro momento, os manifestantes começaram a jogar moedas e cascas de banana, então as forças policiais tiveram que estabelecer um cordão policial para aqueles que são a favor e contra a moção para enfrentar.

10 FRASES DE PEDRO CASTILLO DURANTE

- “Nunca farei uma ficha limpa da legalidade e continuarei a lutar com todas as minhas forças para consolidar a institucionalidade”.

- “Ao longo desses meses me encontrei com meu povo, senti seu carinho e reconhecimento. Também ouvi reclamações e críticas muito duras à minha gestão que ouço e aceito com humildade”.

- “A vaga promovida se deve à causa da incapacidade moral permanente. Todo mundo sabe que não contém um único elemento que o suporte de forma válida, pois é uma compilação de versões de um setor da imprensa”.

- “Pergunto, como é possível que eu tenha a intenção de acusar e punir pelas ações de terceiros? É como se Paula faltasse e Elena fosse punida.”

- “Além disso, um fato que atraiu grande atenção é que a moção foi elaborada principalmente considerando reportagens jornalísticas tendenciosas, contraditórias e não corroboradas”.

- “Esta moção é o melhor exemplo de como o julgamento da mídia conseguiu que uma moção de vaga fosse admitida.”

- “Povo peruano, vamos trabalhar juntos para combater os verdadeiros inimigos da pátria, corrupção, pobreza, discriminação, desigualdade, insegurança cidadã, violência contra as mulheres são apenas alguns deles.”

- “Esta tarde serei julgado por você, ao contrário do que meus detratores anunciaram, exercitei pessoalmente minha defesa fortalecida pela verdade que estou expondo”.

- “Rejeitar essa moção de vaga não significa que as questões não sejam mais investigadas. Muito pelo contrário. Estamos prontos para continuar a colaborar com as investigações e órgãos relevantes.”

- “Congressistas, peço que votem pela democracia, votem no Perú, votem contra a instabilidade.”

