Jair Bolsonaro recebeu alta após passar a noite internado devido a um mal-estar

FILE PHOTO: Brazil's President Jair Bolsonaro looks on during a welcome ceremony to receive the Brazilians and foreigners evacuated from Ukraine during the mission of repatriation, at the Brasilia Air Base, in Brasilia, Brazil March 10, 2022. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deixou o hospital das Forças Armadas de Brasília na manhã desta terça-feira depois de passar a noite no hospital devido a mal-estar, disse seu ministro das comunicações.

“Bom dia com ótimas notícias. O presidente foi dispensado e ele é super bom”, escreveu Fábio Faria, chefe de Comunicações, em sua conta no Twitter.

Bolsonaro, de 67 anos, já sofreu várias complicações em decorrência da facada que recebeu em 2018, quando foi atacado no meio da multidão durante um evento de campanha de rua no estado de Minas Gerais, no sudeste do estado.

O presidente havia sido hospitalizado na segunda-feira para exames médicos, segundo o deputado federal Marcos Pereira durante uma cerimônia na noite de segunda-feira em que o presidente era esperado e não pôde comparecer.

Devido ao ataque em 2018, o governante passou por pelo menos quatro cirurgias, incluindo a colocação e posterior retirada de uma bolsa de colostomia, o que o tornou mais propenso a distúrbios intestinais.

A secretaria de comunicações presidencial não respondeu a vários pedidos de informações da agência de notícias AFP sobre a saúde do presidente.

Em janeiro, Bolsonaro ficou internado por dois dias em São Paulo por uma obstrução intestinal. Na época, a equipe médica que acompanha o presidente desde 2018 disse que o problema havia sido causado por um camarão mal mastigado e descartou a realização de uma nova cirurgia.

(Com informações da AFP)

CONTINUE LENDO: