Incidentes graves na Nigéria depois que sua equipe ficou sem Copa do Mundo: invasão, destruição de bancos e gás lacrimogêneo

“O estádio está ficando uma bagunça. Os fãs estão destruindo tudo o que podem tocar. Eles dispararam gás lacrimogêneo! . Foi assim que a TV ganense descreveu o que aconteceu no Estádio Nacional de Abuja. Após o empate 1-1 que se classificou para a visita e deixou a Nigéria fora da Copa do Mundo, os torcedores ficaram furiosos, invadiram o campo de jogo e protagonizando incidentes graves.

Assim que a igualdade foi alcançada pelos objetivos de Thomas Partey e William Troost-Ekong, aqueles que se beneficiaram da conquista como visitantes comemoraram, mas o território foi preenchido por fãs nigerianos, recentemente não acostumados a não participar do evento ecumênico (ele esteve presente nos três anteriores, e em seis dos últimos sete).

E as reivindicações não eram exatamente pacíficas: elas começaram a destruir tudo em seu caminho. Por exemplo, os bancos de suplentes. Nas imagens capturadas por outros fãs das arquibancadas, você pode ver vários atacantes colapsando os bancos substitutos e destruindo-os completamente. Também as explosões de bombas estrondosas e a debandada no momento em que a segurança começa a liberar gás lacrimogêneo.

Notícias em desenvolvimento...