“Halo”, a série baseada no icônico videogame Master Chief, foi lançada

Pablo Schreiber as Master Chief in Halo Season 1, Episode 1, streaming on Paramount+. Photo Credit: Adrienn Szabo/Paramount+

Desde suas origens como um longa-metragem produzido por Peter Jackson que se desfez nos anos 2000 até o projeto de desenvolvimento de Steven Spielberg, Halo teve um longo caminho até a TV, mas acabou chegando. A nova série de ficção científica baseada no popular videogame Xbox estreou na Paramount+ na quinta-feira 24 deste mês e terá um novo episódio toda semana até a conclusão de sua primeira temporada.

Com a produção executiva de Spielberg e um orçamento de US $90 milhões, Halo conta a história de uma guerra intergaláctica do século 26 entre o Comando Espacial das Nações Unidas e o Covenant, uma aliança teocrática-militar de várias raças alienígenas avançadas.

(Crédito: Paramount +)

A série é estrelada por Pablo Schrieber como Master Chief, um supersoldado imponente, criado e treinado desde a infância para o combate em defesa da humanidade. Depois de Master Chief e Silver Team, o esquadrão que ele lidera, derrotar um grupo de batedores inimigos no planeta Madrigal, o grupo descobre um objeto misterioso que pode ser a chave para acabar com a guerra humano-alienígena. No entanto, como cada exército compete pelo controle do objeto, uma revelação surpreendente deixa Master Chief questionando não apenas a missão atribuída a ele, mas também a si mesmo.

Schrieber vem de papéis proeminentes como George “Pornstache” Mendez em Orange is the New Black e Mad Sweeney em American Gods. No papel de Master Chief, também conhecido como John-117, ele tem que encarnar o conflito do herói robótico que não mostra emoção, mas que gradualmente começa a questionar seus superiores e encontrar sua própria escala de valores.

(Crédito: Adrienn Szabo/Paramount+)

Natascha McElhone também atua como Dr. Halsey, o cientista por trás dos espartanos; Yerin Ha como Kwan, a filha de um líder militar que Master Chief resgata do ataque, e Jen Taylor como o clone da inteligência artificial, Cortana. O elenco é completado por Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi Fire, Natasha Culzac (The Witcher), Olive Grey (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Vingadores: Era de Ultron), Kate Kennedy (Catástrofe), Charlie Murphy (Peaky Blinders ) e Danny Sapphe Penny Dreadful).

Esse universo intergaláctico devastado pela guerra será familiar para aqueles que já mergulharam no videogame - que arrecadou mais de US $6 bilhões em vendas totais desde seu lançamento com o Xbox original em novembro de 2001 -, mas os criadores da série também estão procurando fazer a primeira temporada totalmente contar histórias novas e atraentes para o público em geral.

(Crédito: Adrienn Szabo/Paramount+)

Em sua versão para televisão, Halo existe em seu próprio cânone, o que significa que você não precisa se preocupar com eventos que talvez conheça de jogos, romances ou qualquer outro meio que tenha explorado a saga.

A primeira temporada terá nove episódios de cerca de uma hora, e a produção da segunda temporada já está aprovada, então tudo aponta para essa história apenas começando.

Os novos episódios serão lançados na Paramount+ toda quinta-feira, até o final da temporada, em 19 de maio. Os clientes do Flow poderão assinar o Paramount+ Premium Pack e desfrutar de todo o seu conteúdo gratuito por 12 meses, em qualquer dispositivo.

HALO é produzido pela SHOWTIME® em parceria com a 343 Industries, juntamente com a Amblin Television. A primeira temporada de HALO é produzida por Steven Kane, juntamente com Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey para a Amblin Television em parceria com 343 Industries, Otto Bathurst e Toby Leslie para One Big Picture, Kyle Killen e Scott Pennington para o Chapter Eleven.