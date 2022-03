Fernández Noroña venceu Loret de Mola e Azucena Uresti por espalhar suposto tiroteio no aeroporto de Cancún

Durante a manhã de 28 de março, alertas soaram no aeroporto de Cancún, Quintana Roo, devido aos sons altos que foram gravados dentro das instalações, que chamaram a atenção das pessoas que deixaram o local aterrorizadas.

Testemunhas apontaram que se tratava de detonações de armas de fogo, então vários jornalistas começaram a compartilhar as informações sem primeiro verificar. Esses detalhes inundaram as redes e começaram a ganhar atenção.

A essa rede de informações foi acompanhada por dois dos jornalistas mais renomados do país: Carlos Loret de Mola e Azucena Uresti, que em suas redes sociais publicaram sobre as supostas detonações no estado onde a violência do tráfico de drogas aumentou.

“Que angústia, que incerteza. Até quando? Relata o tiroteio C5 no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Cancún, o Código Rojo é ativado”, escreveu o colaborador de meios de comunicação como Milenio e Radio Formula. Por sua vez, o polêmico repórter LatinUS e El Universal só compartilhou a notícia.

No entanto, momentos após os primeiros relatórios, a Secretaria de Infraestrutura, Comunicações e Transportes (SICT), juntamente com o Grupo de Aeroportos do Sudeste (ASUR), esclareceu que havia não não atirando no Aeroporto Internacional de Cancún, uma vez que foi a queda de três sinais que, quando pressionados, causaram pânico entre os participantes e causaram vários para ficar fora do lugar.

Por meio de uma publicação no Twitter, eles ressaltaram que “a situação de alerta foi causada pela queda de três sinais quando eles foram inadvertidamente empurrados, o que causou a saída prematura de usuários devido ao rugido”.

Os primeiros relatórios alertaram para um possível tiroteio (Foto: Twitter)

Neste contexto, o deputado do Partido Trabalhista (PT), Gerardo Fernández Noroña, explodiu contra jornalistas por terem compartilhado notícias falsas sobre o alvoroço nas instalações do aeroporto.

Na primeira instância, ele questionou Loret de Mola e pediu que ela excluísse sua publicação, já que essa versão já havia sido negada, bem como para emitir um pedido de desculpas por espalhar esse fato.

“Já se passaram oito horas que você carregou essa nota falsa. Você vai retirá-lo e se desculpar em algum momento Loretito? @CarlosLoret mentiras”, escreveu o legislador.

Mais tarde, sua vítima foi Azucena Uresti, a quem ele chamou de “mentirosa” e também pediu que ela reconhecesse seu erro e parasse de compartilhar eventos que não aconteceram dessa maneira. “É isso mesmo: por quanto tempo você vai parar de espalhar mentiras ou reconhecer se está errado @azucenau?” , ele sentenciou.

Autoridades estaduais e federais negaram as versões (Foto: Twitter)

Até agora, nenhum dos dois mencionados emitiu uma resposta a Fernández Noroña, portanto, espera-se que nas redes sociais eles questionem as mensagens do petista ou talvez omitam um ou mais de seus comentários contra ele.

Após as primeiras versões de um tiroteio, elementos da Guarda Nacional e do Exército Mexicano chegaram à área para garantir que tudo estivesse em ordem. Após uma operação intensa, a versão que circulava nas redes sociais que afirmava que o ruído era devido a um suposto tiroteio foi descartada.

O Secretário de Segurança Pública do Estado de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, compartilhou que não houve ferimentos, cartuchos percussionados ou maiores evidências para confirmar o fato.

Por fim, Oscar Montes de Oca, procurador-geral do Estado de Quintana Roo e da GN explicaram que o som que causou tanta agitação foi a queda de três propagandas de 50 quilos que foram acidentalmente abatidas por um turista que saiu correndo de um dos banheiros.

CONTINUE LENDO