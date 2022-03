Faitelson comparou o golpe de Will Smith ao de Cuauhtémoc Blanco: “Existem níveis”

O evento que mais se destacou durante a premiação do Oscar no último domingo, 27 de março, foi o tapa que Will Smith deu a Chris Rock no meio da apresentação de “Melhor Documentário”. Nas redes sociais, a cena aumentou rapidamente e deu lugar a diferentes ridículos. David Faitelson não era estranho ao evento e saltou para a tendência.

Através do Twitter, o comentarista esportivo da ESPN relembrou uma experiência pessoal que teve com Cuauhtémoc Blanco em 2003 e comparou o ator americano ao ex-jogador de futebol americano. Faitelson escreveu uma breve mensagem na qual apontou que Will Smith “bate mais forte” que Blanco, isso aludindo à agressão que recebeu do Temo.

Em uma única frase ele zombou da cena embaraçosa da cerimônia do Oscar e descreveu que “há níveis”, como Faitelson disse em seu perfil verificado:

Faitelson comparou o golpe de Will Smith ao que recebeu de Cuauhtémoc Blanco (Foto: Twitter/ @Faitelson_ESPN)

Sua publicação rapidamente se tornou viral, pois atingiu mais de seis mil reações “like” e centenas de comentários responderam à mensagem eloquente com a qual ele lembrou seu encontro com o atual governador de Morelos. Alguns riram da forma como ele se lembrava daquele incidente e outros aproveitaram para compartilhar memes do evento.

Comentários como “Quando será faitelson vs Will Smith?” , “Chris Rock é o Faitelson de Hollywood, ambos riem e batem na cara deles”, “Digamos que Will Smith pelo menos faça isso de frente. Não como o ídolo dos americanistas fiel ao seu estilo, por trás e “espreitando” uma janela” e “Jóia de um tweet”, foram alguns dos comentários que Faitelson recebeu.

E é que toda vez que o analista esportivo compartilha uma opinião sobre a agenda esportiva do México nas redes sociais, sempre há um usuário que lembra-o da agressão que recebeu do Temo no Estádio Luis Pirata Fuentes. Apesar de quase 19 anos se passaram desde o evento, ele ainda é válido entre os fãs de futebol mexicanos.

Will Smith interrompeu a cerimônia do Oscar para vencer Chris Rock por zombar de sua esposa (Foto: Reuters/Brian Snyder)

A vez que Faitelson contou a sua versão do golpe de Cuauhtémoc Blanco

Na carreira jornalística de David Faitelson, um dos eventos mais polêmicos e embaraçosos que viveu foi a agressão do ex-atacante Cuauhtémoc Blanco. Quando ele era um colaborador da TV Azteca, ele teve que cobrir a partida Veracruz vs América no torneio de 2003.

Faitelson teve a sensação de que no vestiário haveria um processo por causa do que foi vivido no tribunal, de acordo com o podcast Un Round Más . No final do jogo ele se aproximou do local para gravá-lo e tê-lo em sua nota, mas em vez de ver uma briga entre jogadores, ele foi vítima de uma agressão.

No final de uma partida Veracruz x América, Cuauhtémoc Blanco atacou Faitelson (Foto: Sandra Perdomo/Cuartoscuro.com)

Embora na época se falasse de um grande golpe contra o jornalista esportivo, o atual palestrante da ESPN foi responsável por garantir que “o golpe de Cuauhtémoc foi uma carícia em comparação com outros que recebi”, como ele compartilhou para Un Round Más.

O evento daquele ano levou o ex-jogador profissional de futebol a se desculpar publicamente e retratar seu comportamento agressivo. Por sua vez, Faitelson manteve alguma distância de Cuau. Anos depois, os dois personagens estrelaram uma reunião durante uma transmissão da ESPN.

Ambos deixaram esse momento estranho no passado e se abraçaram na frente das câmeras. Apesar disso, o público não parou de zombar do incidente no Pirate Fuentes.

