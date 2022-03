Estampas psicodélicas estão na ordem do dia na moda de verão

HANDOUT - Diseños psicodélicos de Baum und Pferdgarten. Foto: Baum und Pferdgarten/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

A moda de verão é sempre algo mais colorido e ousado. Mas este ano, os designers chegaram ao extremo com seus motivos psicodélicos, que são apresentados alegres e ao mesmo tempo sofisticados. São estruturas poderosas, padrões cheios de espirais, cobras e torções, elementos gráficos que às vezes fazem o olhar piscar. Mas estampas de caxemira e contrastes florais de grande formato também estão presentes nas coleções. E você tem a sensação de que já viu tudo isso? De fato, esses motivos tiveram sua grande estreia no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. “Eles apareceram pela primeira vez no movimento hippie, entre estudantes e ativistas contra a Guerra do Vietnã”, diz o consultor de moda Andreas Rose, de Frankfurt. O fato de esses designs psicodélicos serem encontrados com tanta frequência nas coleções de hoje pode ter algo a ver com o tempo: com Fridays for Future, um movimento de protesto renovado foi estabelecido entre os jovens fashionistas. Mas não é só sobre isso. “Esses motivos são uma declaração de moda em favor da alegria de viver e do otimismo”, diz Rose. E, como você sabe, esses dois fatores nunca prejudicam, especialmente nesses tempos de incerteza em meio a uma pandemia. Muito chamativo? Vamos tentar preto e branco! Essas impressões são muito atraentes. Portanto, devemos dar-lhes espaço para que eles possam se desdobrar visualmente, aconselha o editor de moda da revista “Vogue” Patrick Pendiuk. “Funciona melhor se você combinar uma peça com um motivo psicodélico com outra em cores neutras”, diz. A Pendiuk está particularmente comprometida com tons fortes, especialmente dedicados aos fashionistas mais ousados. Mas mesmo quem prefere maior discrição não precisa abrir mão desse visual: neste verão, estampas psicodélicas também estão disponíveis em tons mais suaves ou preto e branco clássico. Embora a mistura de estampas praticada há muito tempo na moda ainda esteja em voga, ela encontra seus limites com designs psicodélicos. Eles são tão impressionantes que misturá-los com outros padrões deve ser a exceção e não a regra. Dominar a combinação com esses motivos, muitas vezes coloridos e intencionalmente inquietos, é um desafio especial, é “a categoria rainha”, diz Patrick Pendiuk. “Porque não só eles têm que harmonizar os motivos individuais uns com os outros, mas quem os usa também tem que prestar atenção às proporções, ao tamanho dos padrões individuais e a muitos outros detalhes”, acrescenta. Dicas para combinações discretas “Essa tendência colorida e conscientemente estrondosa é especialmente apropriada para mulheres jovens”, diz a consultora de estilo Inka Müller-Winkelmann. Ela também recomenda combinações discretas. “Por exemplo, fica melhor se você combinar uma saia ou calça com um design psicodélico com uma blusa lisa em um tom calmo”, diz. Uma jaqueta (de couro) sobre uma peça superior com uma estampa colorida também suaviza seu efeito. O mesmo vale para um cinto largo de cor sólida. Por outro lado, os acessórios podem ser mais atraentes novamente: “Lenços, óculos de sol no estilo dos anos setenta ou uma carteira marcante darão o último toque”, ressalta Rose sobre essa tendência de motivos fortes e vistosos. dpa