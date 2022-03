Erik Rubín se juntará a José el soñador e trabalhará com Paulina Rubio

Erik Rubín não para de trabalhar e este 2022 está repleto de projetos para o cantor, que combinará sua participação na Pop Tour dos anos 90 com outras incursões musicais. Além de produzir músicas para sua filha Mia Rubín, como a próxima a ser lançada, chamada Diablo, e as músicas que produziu para o grupo infantil Lemongrass, Erik está se preparando para o teatro musical.

Após a estreia do musical José, el soñador em fevereiro passado, com a participação estelar de Carlos Rivera, Kalimba e Fela Domínguez, a produção de Alex Gou agora renovará a encenação que se caracteriza por sua produção colorida.

O protagonista da história, Carlos Rivera, deixará a peça em março para se concentrar em suas performances como solista, então Kalimba - que até agora interpreta o personagem de “Faraó” - presumivelmente assumirá o papel principal para se colocar sob o manto de José, o sonhador.

Fela Dominguez, Carlos Rivera e Kalimba compõem o elenco de “José el soñador” (Foto: Instagram/ @poluxweb)

Foi assim que Erik Rubín confirmou à imprensa que agora fará parte dessa obra musical muito divulgada:

“Junto-me a Joseph, o sonhador em 20 de maio, como o “Faraó”. Ele já tinha tido a oportunidade de interpretar esse personagem”, disse a um grupo de repórteres em sua saída da Televisa.

Em relação ao desgaste físico que representará para o artista estar trabalhando em tantos projetos ao mesmo tempo, ele disse que está em boas condições para enfrentá-lo:

“Já depois da Pop Tour dos anos 90 ou “Judas” - personagem que interpretou na peça Jesus Christ Superstar - que é um papel muito exaustivo, ou dos anos 90 que são quase cinco horas de show, e eu estou na minha mera toupeira”, disse.

A peça é caracterizada por sua produção visual colorida (Foto: Instagram/ @_carlosrivera)

Além disso, Erik começará nesta sexta-feira, 1º de abril, o Cumbia Machine Tour, no qual um grupo de cantores e grupos como La sonora santanera, La sonora dinamita, Kalimba, Ely Guerra, Benny Ibarra, Raymix, Venus e Mia Rubín irão deliciar o público com ritmos tropicais para dançar.

“A verdade é que animado porque amanhã os ensaios gerais começam, pela primeira vez vamos estar juntos todo o elenco e isso me enche de emoção porque tivemos uma resposta muito boa”, disse ele antes do início iminente da turnê, que acontecerá na Arena da Cidade do México.

Erik também confirmou que Paulina Rubio se juntará ao projeto cumbia em breve e disse que foi a garota de ouro que mostrou interesse em se integrar ao conceito:

'Cumbia Machine Tour' apresentará as emblemáticas Sonoras de México Foto: Cuartoscuro

“Não preciso convencê-la, foi ela quem falou comigo, bem, eu tinha falado com ela para convidá-la, sim, como eu disse, mais tarde ela se juntará. É basicamente um fato, foi ela quem falou comigo para ver quando era possível, mesmo agora as datas que tínhamos entrado em conflito, mas depois sim, ela e outros artistas, muitos outros”, confirmou o marido de Andrea Legarreta.

Além disso, ele disse que também convidou Alejandra Guzmán, com quem Rubio começará em breve uma turnê chamada Perrísimas: “Eu até conversei com Alejandra, vamos ver, acho que é um projeto que qualquer artista realmente gostaria de participar, cantar essas músicas emblemáticas é um prêmio, estaremos anunciando, ontem tive palestras para a turnê nos Estados Unidos, acho que vamos ter Cumbia Machine por um tempo”

Rubín deu a entender que Alejandra Guzmán também se juntaria ao projeto Fotos: Instagram @paulinarubio /laguzmanmx

Erik ressaltou que o concerto também será uma vitrine para os cantores apresentarem novas músicas e tocarem no palco com diferentes combinações e colaborações:

“Nem sempre são os mesmos artistas, isso é um pouco da ideia, que nunca mais será a mesma, para que nenhuma das edições seja perdida, por outro lado, estamos estreando por concerto duas músicas que estamos trazendo tanto do pop quanto do rock para a cumbia. Por exemplo, o próximo, em Monterrey vamos lançar uma música inédita de Ely Guerra, vamos lançar músicas constantemente e vamos lançá-las como uma espécie de EP”, explicou.

