“É um palco em que adoramos estar”: Barros Schelotto, como “juiz” entre a Colômbia e o Perú

Se a equipe colombiana vencer a repescagem para a Copa do Mundo de 2022 do Catar dependerá de 50% do que o Paraguai fizer na partida contra o Perú. Não adianta os liderados por Reinaldo Rueda vencerem a Venezuela se os liderados pelo Tigre Gareca vencerem os Guaraníes em Lima.

Embora o Paraguai não possa mais participar do evento da Copa do Mundo, seu diretor técnico, Guillermo Barros Schelotto, que está apenas iniciando um processo para os próximos quatro anos, garantiu que seus líderes serão profissionais e sairão em busca da vitória sobre o Perú. Para ele, essa meia cota da Conmebol depende do trabalho realizado na quadra em 29 de março é motivador. Abaixo estão algumas de suas declarações em uma coletiva de imprensa.

Enquanto alguns podem pensar que uma equipe que já foi eliminada não jogará na hierarquia na partida de encerramento das eliminatórias, o técnico argentino que lidera o Paraguai afirmou que eles serão responsáveis e buscarão levar os três pontos.

Barros Schelotto chegou a trazer à tona a partida mais recente do Paraguai, na qual, também já eliminado, venceu o Equador, já qualificado, por três gols a zero. No entanto, as estatísticas mais recentes que visitaram o plantel Inca não estão a seu favor: em 2000 o placar foi Perú 2-0 Paraguai; em 2003, Perú 4-1 Paraguai; em 2007, Perú 0-0 Paraguai; em 2011, Perú 2-0 Paraguai; e em 2015, Perú 1-0 Paraguai.

“Acho que é uma oportunidade que temos de mostrar onde estamos. Contra o Equador, jogamos um bom jogo, corrigimos muitas coisas e começamos a construir algo para deixá-los animados aos poucos. Quanto melhores os rivais que pudermos encontrar em nosso caminho, melhor será. Obviamente, temos que continuar construindo a equipe pouco a pouco”, acrescentou.

1. Brasil: 42 pontos (+31).

2. Argentina: 38 pontos (+19).

3. Equador: 25 pontos (+8).

4. Uruguai: 25 pontos (-2).

5. Perú: 21 pontos (-5).

6. Colômbia: 20 pontos (0).

7. Chile: 19 pontos (-5).

8. Paraguai: 16 pontos (-12).

9. Bolívia: 15 pontos (-15).

10. Venezuela: 10 pontos (-19).

Todas as partidas serão disputadas simultaneamente, às 18h30 (horário colombiano). La Tricolor visitará a Venezuela na Guiana e a maior queda na folha de pagamento inicial será Juan Guillermo Cuadrado, que perderá o compromisso devido ao acúmulo de cartões amarelos. De acordo com Reinaldo Rueda, Mateus Uribe, Jefferson Lerma ou Wilmar Barrios poderiam jogar em seu lugar.

Perú x Paraguai

Equador x Argentina

Venezuela x Colômbia

Chile x Uruguai

Bolivia vs. Brasil.

