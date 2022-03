Cristiano Ronaldo e sua grande assistência para o gol de Portugal contra a Macedônia para um passe para a Copa do Mundo Qatar 2022

Portugal venceu por 1-0 contra a Macedônia no Estádio Do Dragão, uma partida para o Qatar 2022 Copa do Mundo. Isso com um gol de Bruno Fernandes após um passe sensacional de Cristiano Ronaldo. Definição tremenda após o erro da visita.

PORTUGAL X MACEDÔNIA PARA O PASSE DA COPA DO MUNDO

Tudo ou nada é jogado na cidade do Porto, onde um dos 3 lugares será definido para o evento da Copa do Mundo de fazer parte do mundo. Eles colidem o grande com o garoto. Mas o local não é confiável e acompanha tudo desde o início. Cristiano Ronaldo quer participar de sua quinta Copa do Mundo.

Portugal vem de uma eliminação Turquia, que ele ganhou 3-1 com algum susto quando a visita teve em seus pés o parcial 2-2 (penalidade perdida). Mas no final ele marcou um pouco mais e selou sua qualificação para a final desta chave europeia.

A Macedônia, por sua vez, estrelou um resultado histórico no anterior. Ele derrotou a Itália por 1-0 no último minuto, com um gol de Aleksandar Trajkovski, e deixou o 'blues', atual campeão europeu, fora da Copa do Mundo. E agora eles arriscam suas vidas com os 'lusos'.