Congresso agenda a censura do ministro da Saúde, Hernán Condori, para esta quinta-feira

Hernán Condori, o questionado ministro da Saúde, poderá ser obrigado a deixar o cargo esta quinta-feira, 31 de março, quando o Congresso da República debate a moção de censura contra ele.

De acordo com o jornal El Comercio, a sessão plenária será realizada naquele dia a partir das 9h e na agenda está a Moção 2224 “através da qual eles propõem que o Congresso da República censurar o Ministro da Saúde, Hernán Yury Condori Machado, por sua declaração falta de adequação e capacidade para o exercício do cargo”.

Para que Condori seja censura, é necessário que mais da metade dos legisladores que comparecem à sessão votem a favor da censura. O número médio de votos é 66.

CENSURA DE HERNÁN CONDORI

Como se lembra, em 23 de março, o parlamentar do Avanza País, Diego Bazán, apresentou oficialmente a moção de censura contra Hernán Condori, que tem sido interrogado desde que começou sua posição na pasta da saúde. Bancos diferentes foram a favor no Congresso da República.}

O documento tinha 33 assinaturas sem o endosso de nenhum representante da Fuerza Popular e Perú Libre.

“Eu praticamente apresentei a moção de censura contra o Sr. Condori para que ele não continue a ocupar o cargo de Ministro da Saúde. “, Bazán comentou em sua conta oficial no Twitter.

O deputado agradeceu às bancadas pelo apoio à apresentação da moção de censura contra o Ministro da Saúde.

RENOVAÇÃO POPULAR APOIARÁ A CENSURA

Logo depois, a Renovação Popular, por meio de seu porta-voz, Jorge Montoya, confirmou que votará a favor da censura depois de ler o documento da iniciativa.

“Toda a bancada apoiará a censura. Lemos a moção de censura ontem à tarde, não a tínhamos visto. Quando o lemos, concordamos com seus conceitos e por isso assinamos”, disse Montoya em conversa com a imprensa. Recorde-se que, após a interpelação de Hernán Condori, o deputado da Renovação Popular disse que levaria um mês para avaliar sua posição em relação ao mandato do chefe de saúde.

“Em nenhum momento mudamos nossa opinião, nós a mantivemos, o que acontece é que há um processo que é seguido ao lado que normalmente não é feito. Após a interpelação, é necessário comparar com dados reais e verdadeiros para poder saber do que se trata”, disse como justificativa para a decisão descrita acima.

Entre as questões que pesam na manchete da Minsa estão a promoção de água abundante, promovendo um método de detecção de câncer em um minuto em um vídeo.

PARA A COMISSÃO DE AUDITORIA

Por outro lado, a Comissão de Supervisão e Controladoria do Congresso, presidida pelo deputado Hector Ventura Angel (FP), decidiu convocar novamente para uma nova data o ministro da Saúde, Hernán Condor i Machado; a ex-ministra daquele setor, Pilar Mazzetti Soler e a ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da República, López Chávarry.

Eles não puderam comparecer nesta terça-feira, então pediram um reagendamento para fornecer sua declaração no âmbito da investigação sobre supostos atos irregulares em relação a compras e aquisições feitas durante a emergência sanitária COVID-19 no país.

