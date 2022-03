Com uma orelha em Lima, a Colômbia joga sua última carta para ir à Copa do Mundo na Venezuela: tempo, TV e formações

As Eliminatórias Sul-Americanas chegam ao fim com um dia vibrante. Com o Brasil, Argentina, Equador e Uruguai já qualificados, três equipes se candidatam a manter a passagem para a Repescagem contra o quinto lugar na Ásia para tentar marcar presença na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Uma das equipes que lutam por essa passagem é a Colômbia, que visitará a Venezuela. No Estádio Cachamay, em Puerto Ordaz, a partir das 20h30, com árbitros do brasileiro Wilton Sampaio. Ele será televisionado pela TV.

Os cafeicultores, que vieram de bater a Bolívia com autoridade de 3 a 0 na última quinta-feira, têm 20 unidades e estão em sexto lugar, apenas uma do Perú, entidade que hoje tem o privilégio de jogar a Repescagem (o rival deixaria a Austrália, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Líbano). O outro com possibilidades matemáticas é o Chile, com 19.

O que o pessoal de Reinaldo Rueda precisa para se qualificar? Eles devem vencer e esperar que os homens de Ricardo Gareca não consigam vencer o Paraguai de Guillermo Barros Schelotto. Em caso de empate contra o Vinotinto, suas chances são reduzidas para o Perú perder e o Chile não vencer (recebe o Uruguai), já que seria o quinto por diferença de gols.

Na cabeça do diretor técnico está a ideia de fazer duas variantes. A primeira é a entrada do meio-campista Mateus Uribe em vez de Juan Guillermo Cuadrado. A outra é que Juan Fernando Quintero tomaria o lugar de Luis Sinisterra.

A Venezuela, afundada na última posição com apenas 10 pontos e com a mente definida nos próximos Playoffs, vai colocar o processo do juiz neste dia. O destino queria o argentino José Néstor Pekerman, que comandou a Colômbia para os campeões mundiais no Brasil 2014 e Rússia 2018, sentado no banco dos substitutos locais.

Vinotinto fará seis modificações em relação ao 11º que vem de cair contra a Argentina: Ronald Hernández para Roberto Rosales, Oscar González para Jhon Chanceler, Tomás Rincón para Miguel Navarro, Jefferson Savarino para José Martínez, Romulo Otero para Cristian Cásseres e Darwin Machís para Josef Martinez.

Formações prováveis:

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernandez, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun e Oscar Gonzalez; Tomas Rincon, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Romulo Otero e Darwin Machis; Solomon Rondon. DT: José Pekerman.

Colômbia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo e Frank Fabra; Mateus Uribe, Gustavo Cuellar e James Rodriguez; Juan Fernando Quintero, Luis Diaz e Luis Muriel. DT: Reinaldo Rueda.

Estádio: Cachamay de Puerto Ordaz

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Hora: 20.30

Televisão: DeporTV

Tabela de classificação: