Cientistas mexicanos recuperaram 3 de 7 sismômetros na brecha de Guerrero devido a um potencial mega-terremoto

Uma expedição da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e da Universidade de Kyoto conseguiu resgatar três sismômetros do fundo do mar que servirão para entender melhor a atividade na temida Violência de Guerrero e prever grandes terremotos.

Com a leitura desses sismômetros, os cientistas esperam entender melhor a atividade do Guerrero Breach, localizado na fronteira das placas oceânicas de Cocos e América do Norte, para descobrir se é possível que um grande terremoto afete a capital mexicana, em cujo vale 20 milhões de pessoas viver.

Com atividade frenética, cientistas a bordo da embarcação oceanográfica conseguiram recuperar três dos sete metros, também conhecidos como OBS.

Um deles já está perdido e os outros três permanecem no fundo do Oceano Pacífico esperando para tentar resgatá-los novamente.

El Puma, o navio oceanográfico da UNAM que transportava os expedicionários, navegou 1.400 milhas do porto de Mazatlán, Sinaloa, até a junção da Placa Cocos e da Placa Norte-Americana, onde está localizada a Breach Guerrero, que não registra terremotos significativos há mais de um século e se estende por cerca de 200 quilômetros em frente à costa do estado mexicano de Guerrero e do porto de Acapulco.

Resgate de sismômetros

Na escuridão de um mar totalmente calmo a 40 quilômetros da costa do estado de Guerrero, começaram as complexas operações de resgate do OBS, sismômetros marinhos importantes para aprender mais sobre a possibilidade de um grande terremoto.

Os sismômetros tiveram que ser recuperados há mais de dois anos, mas a pandemia e os inconvenientes resultantes atrasaram a operação de resgate.

A probabilidade de suas baterias estarem esgotadas é motivo de preocupação e tensão não apenas para os cientistas, mas também para os tripulantes do El Puma, muitos dos quais ajudaram com sua instalação em 2019.

Com sofisticados equipamentos de sonar, os sismólogos, liderados pelo mexicano Victor Cruz Atienza e pelo japonês Yoshihiro Ito, enviaram sinais através de uma sonda marinha para o primeiro OBS a ser recuperado.

A tensão era máxima e no convés de El Puma todos os membros da equipe que participavam dessa jornada estavam lotados, desde seu capitão até os timoneiros, o cozinheiro do navio, um fotógrafo e um repórter da agência EFE.

A preocupação foi mais do que justificada porque estes são sismômetros marinhos cujas medições são fundamentais para entender a atividade sísmica recorrente da brecha de Guerrero.

Temor um grande sismo

Apesar dos últimos terremotos de setembro de 2021, de magnitude 7 na escala Richter e outros nas últimas duas semanas, o mega-terremoto que todos temem ainda não ocorreu, principalmente por causa de sua proximidade com a capital mexicana.

O primeiro OBS respondeu ao sinal sonoro. A alegria transbordou entre cientistas e marinheiros, particularmente em Cruz Atienza e Ito.

Depois de confirmar sua operabilidade, veio a manobra de recuperação. Do navio, um comando foi enviado para o equipamento instalado no fundo do oceano.

No meio da escuridão do mar, Cándido Arias, operador mecânico de El Puma, localizou a engenhosidade japonesa flutuando.

Então, por meio de polias, ele foi levado ao convés do navio em meio a grandes expressões de alegria.

A embarcação partiu imediatamente para os pontos da Brecha onde três outros sismógrafos estão instalados.

De alegria, foi para a decepção. Os próximos três não emitiram nenhuma resposta. O início da manhã foi difícil devido à falta de resultados e foi decidido esperar até a luz do dia para tentar encontrar os dispositivos.

Este procedimento foi usado com o sexto sem obter nenhum resultado após três horas de observação sob um sol forte.

Felizmente para os importantes propósitos científicos da expedição e por seu incentivo, o quinto e o sétimo OBS responderam imediatamente.

Os sismólogos continuam as várias operações da missão, como a leitura da pressão hidrostática no fundo do mar, que nos permite conhecer a deformação nos últimos seis anos, enquanto ainda há confiança no resgate dos três sismógrafos.

