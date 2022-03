Brozo ironizou sobre Gertz Manero após a saída de Alejandra Cuevas de Santa Martha: “Candidate-se a um emprego”

Fiel ao seu estilo, Brozo - o personagem criado pelo ator Victor Trujillo - ironizou sobre a situação que o chefe do a Procuradoria-Geral da República (FGR), Alejandro Gertz Manero, após o qual o Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) ordenou a libertação imediata de Alejandra Cuevas Morán.

Através da sua conta oficial no Twitter, o comediante garantiu que, depois de tudo o que aconteceu nesta segunda-feira, 28 de março, o ex-secretário de Segurança Pública — durante o mandato de seis anos de Vicente Fox — vai candidatar-se a emprego, “mesmo que seja intelectual”.

“Alejandro 'G' se candidata a um emprego. Embora seja intelectual”, foram as palavras que Trujillo usou em suas redes sociais, que foram acompanhadas por uma imagem do promotor.

Brozo tuitou após o lançamento de Alejandra Cuevas (Foto: Twitter/ @brozoxmiswebs)

No entanto, ele não foi o único personagem a se pronunciar sobre o caso, uma vez que o ex-chefe do Ministério do Trabalho e Segurança Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, também questionou se o tribunal superior demorou a tomar a decisão que ocorreu esta segunda-feira na Câmara Superior.

Assim como o comediante, o membro do Partido da Ação Nacional (PAN) reconheceu o trabalho dos ministros; no entanto, apontou que alguns dos presentes estavam fazendo um “favor pessoal” a Gertz Manero, a quem chamou de personagem não representável.

Ele também destacou que a resolução dada hoje em favor dos acusados se deveu à pressão familiar e social e não, segundo ele, à “condenação” de abrir precedentes na administração da justiça no país.

“Bem feito. Eu os reconheço, mas eles sabiam, já que @ArturoZaldivarL atraiu o caso para @SCJN que ele estava fazendo um favor PESSOAL ao chefe não apresentável de @FGRMexico Gertz Manero. Havia mais na pressão familiar e social do que a condenação para fazer justiça naquele Tribunal”, escreveu o ex-funcionário.

Javier Lozano falou sobre o amparo simples e simples (Foto: Twitter/ @JLozanoA)

No entanto, após a discussão e determinação do Tribunal, Alejandra Cuevas deixou a prisão de Santa Martha Acatitla e recuperou sua liberdade depois, deve-se lembrar, Alejandra Gertz Manero foi acusada de participar da morte de seu irmão Federico, pelo qual ela foi acusada de alegada homicídio por omissão, um crime que foi discutido esta tarde não existe.

Após sua partida, Cuevas Morán ouviu a mídia presente lá e agradeceu a todas as pessoas que o ajudaram a sair da prisão; bem como aos ministros da SCJN que votaram na segunda-feira, 28 de março, a favor de sua liberdade. No entanto, ele afirmou que os agradecimentos não são estendidos pela Procuradoria-Geral da Cidade do México (FGJ-CDMX), embora ele não tenha elaborado mais sobre o assunto.

Enquanto isso, o Ministério Público da capital garantiu que realizará uma “análise profunda” das ações do público servos em face de prisão injustificada de mulheres. Em comunicado publicado em suas redes sociais, ele também indicou que “é autônomo, não obedece a interesses pessoais, não fabrica culpados ou crimes nem gera acordos fora da lei”, disse.

A agência expressou seu amplo respeito pela resolução do SCJN, além de garantir que todas as ações que realizam sejam revisadas pelas altas autoridades do judiciário, que endossaram a legalidade de suas ações.

