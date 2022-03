ASSISTA AO VIVO Chile x Uruguai AO VIVO, na esperança de se qualificar para a repescagem do Catar em 2022

Chile e Uruguai se enfrentam naquela que será sua última partida nas eliminatórias do Catar 2022. O compromisso acontecerá nesta terça-feira, 29 de março às 18:30 (horário peruano) no estádio San Carlos de Apoquindo. O 'Roja' está jogando sua última chance de estar na próxima Copa do Mundo, enquanto o 'celeste' chega qualificado.

A equipe de Martín Lasarte teve uma queda forte e foi goleada por 4-0 em sua visita ao Brasil. Por sua vez, os uruguaios somaram três pontos que deram o ingresso ao Catar depois de vencer a seleção peruana pela menor diferença.

Atualmente, o Chile só pode aspirar à repescagem, tem 19 pontos e está dois pontos atrás do quinto lugar. Você precisa que o Perú perca em Lima com o Paraguai e espere que a Colômbia empate ou perca com a Venezuela em Caracas.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS CHILE VS. Uruguai

A delegação uruguaia chegou ao Chile esta manhã e treinou nas instalações do estádio Universidad Católica. Diego Alonso, treinador da seleção nacional, deu uma entrevista coletiva.

“Proponho isso como uma partida disputada pela seleção uruguaia e quando o Uruguai joga, não há amistosos ou jogos em que algo não é jogado. Você sempre joga pelo orgulho, não importa o que aconteça”, disse.

Foto:@Uruguay

Por sua parte, Martín Lasarte falou sobre a lesão de Ben Brereton. “É claro que o esforço para estar fazendo isso, mas aqui está algo que é limitante. Esperamos que seu corpo permita que Ben concorra.”

A QUE HORAS SÃO CHILE VS. URUGUAI?

A partida quebrará fogo às 18h30 (HORÁRIO PERUANO), mas se você estiver em outros países, confira a programação abaixo:

Bolívia: 19h30

Brasil: 20h30

Chile: 20h30

Colômbia: 18h30

Equador: 18h30

Espanha: 12h30 (quarta-feira 30)

México: 17h30

Paraguai: 20h30

Uruguai: 20h30

Estados Unidos: 19h30

ONDE ASSISTIR CHILE VS. Uruguai

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports 2

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: Chilevision, TNT Sports HD, TNT Sports Go, Estádio TNT Sports

Equador: Canal de Futebol

EUA: FuboTV, Fubo Sports Network

México: Sky HD, vídeo azul para ir em todos os lugares

Uruguai: VTV Uruguay

COMO ASSISTIR AO CHILEVISION TV AO VIVO?

Chilevisión é um canal de televisão aberto chileno, de propriedade da Warnermedia, oferece ao seu público distinto sem nenhum custo a transmissão dos jogos da seleção chilena.

DirecTV: Canal 151 (SD/HD) Canal 1151 (HD)

Movistar TV: Canal 121 (SD) Canal 811 (HD)

Claro TV: Canal 55 (SD) Canal 555 (HD)

CANAL NO PERÚ PARA ASSISTIR CHILE VS. Uruguai

A partida entre Chile e Uruguai será transmitida pelo sinal Movistar Plus (canal 6) no Perú. Você também poderá conhecer os objetivos, incidentes e controvérsias deste duelo pela Infobae Perú, que terá cobertura total das Qualificatórias do Qatar 2022.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES CHILE VS. Uruguai

Chile: Claudio Bravo; Paulo Diaz, Gary Medel e Enzo Roco; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aranguiz e Gabriel Suazo; Eduardo Vargas e Alexis Sanchez.

CHILE VS. ÚLTIMOS JOGOS Uruguai

Qatar 2022 Copa do Mundo: Uruguai 2 - 1 Chile

Copa do Mundo Rússia 2018: Chile 3 - 1 Uruguai

Copa do Mundo Rússia 2018: Uruguay 3 - 0 Chile

Mundial Brasil 2014: Chile 2 - 0 Uruguay

Mundial Brasil 2014: Uruguay 4 - 0 Chile

Copa do Mundo África do Sul 2010: Chile 0 - 0 Uruguay

Copa do Mundo África do Sul 2010: Uruguai 2 - 2 Chile

CONTINUE LENDO