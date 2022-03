As fotos chocantes de uma cidade recuperada pela Ucrânia após semanas de ocupação russa

Os corpos de dois soldados russos estão abandonados na floresta. Forças ucranianas empilhadas em cima de um tanque mostram sinais de vitória. Pessoas atordoadas se alinham no meio de edifícios carbonizados em busca de ajuda. Estes são os pontos turísticos de uma cidade ucraniana que recuperou o controle das forças russas, pelo menos por enquanto.

Chegando a Trostyanets logo após as forças ucranianas anunciarem que a cidade do nordeste perto da fronteira russa havia sido recuperada após semanas de ocupação russa, A Associated Press viu na segunda-feira uma paisagem civil que viu o pior da guerra.

Forças ucranianas empilhadas em cima de um tanque comemoram a vitória. (AP/Efrem Lukatsky)

O hospital foi danificado, suas janelas irregulares com vidros quebrados. A estação de trem foi baleada. Os moradores caminharam com cuidado, desconfiados das minas. Eles andaram de bicicleta passando por crateras ao longo do caminho e além das ruínas das casas. Ainda não está claro quantos civis morreram.

Tanques russos estavam queimados, torcidos, abandonados como soldados na floresta. Um dos soldados tinha uma faixa vermelha em volta da perna. O outro tinha um braço sobre a cabeça como se estivesse tirando uma soneca nas folhas à luz da tarde. Um soldado ucraniano deu uma cotovelada nele com o dedo do pé.

Tanques russos estavam queimados, torcidos, abandonados como soldados na floresta. (AP/Efrem Lukatsky)

Um “Z” vermelho marcou um caminhão russo, com um pára-brisa quebrado, perto de caixas de munição empilhada. Centenas de caixas, incluindo algumas com projéteis de artilharia, foram empilhadas por toda a cidade. Residentes curiosos olharam para dentro de uma caixa aberta de conchas.

Não está claro para onde as forças russas foram, em que circunstâncias fugiram ou se a cidade permanecerá livre delas nos próximos dias. O presidente Volodymir Zelensky, em seu discurso noturno, enfatizou que a situação permanece tensa no nordeste da Ucrânia em torno de Kharkov, a cidade grande mais próxima, e outras áreas.

O retorno da presença das forças ucranianas em Trostyanets é um alívio para um país que espera que algumas forças russas estejam se retirando. (AP/Efrem Lukatsky)

Mas o retorno da presença das forças ucranianas em Trostyanets é um alívio para um país que espera que algumas forças russas, sob forte resistência, se retirem.

Um oficial de defesa sênior dos EUA. Os EUA disseram que Washington acredita que os ucranianos retomaram os Trostyanets. O funcionário, que falou sob condição de anonimato para discutir as avaliações de inteligência dos EUA. Exército, disse que as forças russas permaneceram em grande parte em posições defensivas perto da capital, Kiev, e que estavam fazendo pouco progresso em outras partes do país.

Um tanque russo destruído pelas tropas ucranianas. (AP/Efrem Lukatsky)

No final da semana passada, com suas forças paralisadas em partes do país, a Rússia pareceu reduzir seus objetivos de guerra, dizendo que seu principal objetivo era obter o controle do Donbass no leste.

Em Trostyanets, após semanas de ocupação e intensos combates, alguns moradores pareciam ter perdido todo o senso de normalidade.

Vizinhos fazem fila para obter ajuda (AP/Felipe Dana)

“Pessoalmente, não vi muito”, disse um morador, Vitali Butski. E ainda assim, três mísseis atingiram sua casa. Muitos prédios além da estação de trem estão danificados, disse ele.

Protegido contra o vento gelado, ele e outros se aventuraram a ver o que foi deixado para trás.

Caixas com munição em frente à estação de trem. (AP/Felipe Dana)

A munição não detonada cobriu a praça em frente à estação de trem. Trincheiras e bermas alinhavam a praça em um sinal de que as forças russas estavam tentando defender sua posição. Em um bunker abaixo da estação, com paredes e portas grossas, os quartos eram revestidos com uniformes e botas militares.

Uma mulher passa na frente de um tanque destruído na cidade de Trostsyanets (AP Photo/Felipe Dana)

Nas paredes havia mensagens patrióticas que incluíam desenhos assinados por crianças em russo onde se lia “Obrigado pela paz, soldado”. Outra sala havia sido usada como clínica, com conta-gotas não utilizados prontos e mesas convertidas em camas, embora não houvesse vestígios de sangue.

Após semanas de ocupação e intensas brigas, alguns moradores pareciam ter perdido todo o senso de normalidade. (Foto AP/Felipe Dana)

Pacotes de rações de comida russa foram vistos nos escombros. Mas os moradores indicaram que os soldados ainda estavam com fome.

“À noite eles vinham até nós, para nossas casas e nossos porões, e roubavam nossos picles, batatas, manteiga e pepinos”, disse uma moradora que não deu seu nome.

Ele chamou os russos de “orcs” ou criaturas parecidas com goblins. Milícias das regiões de Donetsk e Luhansk também estavam lá, disse ele. A cidade inteira foi ocupada.

Soldados ucranianos, no canto superior esquerdo, de pé perto dos corpos de dois soldados russos em Trostsyanets, Ucrânia. (Foto AP/Felipe Dana)

Moradores cumprimentaram tanques ucranianos que passaram semanas em uma situação humanitária horrível. (Foto AP/Felipe Dana)

Agora, para os moradores, há espaço para respirar. Na fila para obter ajuda, eles cumprimentaram os tanques ucranianos que passavam.

“Como você pode ver, houve batalhas aqui no mês passado. Projéteis estavam voando e as pessoas disseram que estavam assustadas”, disse Evgeni Kosin, dos serviços de emergência. “Eles ficaram sem comida ou água. Houve uma situação humanitária horrível. Agora que não há sobrevoos ou bombardeios nos últimos três dias, talvez esteja melhorando.”

(Por ANDREA ROSA e FELIPE DANA, Imprensa Associada)

