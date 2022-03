Vicente Fox governou AMLO por pronunciamento “simplório” ao massacre de Michoacán: “Que ramplón você é”

Vicente Fox atacou o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), após sua declaração sobre o massacre de 20 pessoas registradas em Zinapécuaro, Michoacán, na noite de 27 de março.

E, questionado por este evento, o Chefe do Executivo apenas relatou que a altercação no palenque dos galos clandestinos resultou de um confronto entre grupos rivais - possivelmente ligados ao crime organizado. No entanto, ele afirmou que a implantação de uma equipe para as respectivas investigações foi instruída.

Assim, o ex-presidente da Ação Nacional (PAN), por meio de sua conta no Twitter, chamou de “simples” a resposta do Chefe do Executivo ao que poderia ser o pior multi-homicídio do estado até agora em 2022.

De acordo com o último relatório do Ministério da Segurança Pública e Proteção (SSPC), Michoacán se posicionou como a entidade com o maior número de homicídios dolosos , registrando um acumulado de 484 nos dois primeiros meses de 2022.

Foi sob esse cenário sangrento que a altercação ocorreu na segunda-feira, quando o estouro de balas foi registrado por volta das 22:30 horas, deixando, a princípio, 19 pessoas sem vida (16 homens e 3 mulheres) e pelo menos seis feridos, dos quais um morreu a caminho do hospital para seus cuidados.

Ao chegar ao local do crime, elementos da Procuradoria-Geral da República (FGE) garantiram 15 veículos de diferentes modelos, além de mais de 100 cartuchos de acerto calibre 7,62, coletados em diferentes pontos do edifício.

Isto deveu-se a uma série de ataques da Fox contra o Governo do Chefe do Executivo devido à ausência de elementos de segurança que, segundo ele, foram designados em áreas diferentes da correspondente: “Mais mortos, muitas pessoas inocentes, acumulam-se na conta já muito longa: 'Os mortos de AMLO'”, ele escreveu em um.

Em Zinapécuaro, como em vários municípios de Michoacán, operam organizações criminosas conhecidas como Cartel Los Correa, Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG), cartel La Nueva Familia Michoacán e o cartel Cavaleiros Templários, que lutam com sangue e fogo pelo controle de atividades ilegais como como a produção e tráfico de metanfetaminas, extorsão e sequestro.

Recorde-se que o primeiro massacre no estado ocorreu em 28 de fevereiro em San José de Gracia, onde 17 pessoas que estavam no funeral da mãe de Alejandro García, vulgo El Pelón, membro da Família Michoacán, foram baleadas.

Embora, de acordo com relatos da mídia local, ele tivesse sido avisado de que não poderia pisar na aldeia novamente, ele compareceu. Aparentemente, o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) soube de sua presença nos serviços funerários que estavam ocorrendo na rua Reforma, e mais tarde várias vans com súditos armados chegaram ao local, levando vários atendentes como reféns.

