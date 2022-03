TPI: 82,7% dos peruanos acreditam que se Pedro Castillo for desocupado, todos devem sair

Se o Presidente da República, Pedro Castillo Terrones, fosse desocupados nesta segunda-feira, 28 de março no Congresso, 82,7% dos entrevistados pela CPI acreditam que todos devem sair, incluindo o Parlamento, e que as eleições devem ser chamadas de generais imediatamente.

Diante da pergunta “Se novas eleições presidenciais fossem convocadas, com qual dessas duas opções você mais concorda?” os resultados foram os seguintes:

- Que apenas o novo presidente peruano seja eleito, para substituir o presidente Pedro Castillo e que o atual Congresso da República continue: 12,7%.

- A eleição do novo presidente do país e de um novo Congresso da República: 82,7%.

- Você não sabe/não pensa: .6%.

A pesquisa revelada pelo programa Panorama também indica que 53,6% concordam com a vaga de Castillo Terrones, enquanto 42,1% discordam. 4,3% não sabem nem pensam.

Omar Castro, gerente geral da CPI, explicou que, nas terras altas do sul e centro do país, as pessoas pesquisadas são contra a vacância em até 62,3%, enquanto a costa e as terras altas do norte do Perú têm as taxas mais altas a favor da vacância, que chega a 55,5%

CONGRESSO COM MAIS REPROVAÇÃO

Quanto à dispensa do chefe de Estado, isso mostra um aumento em relação a dezembro. 68,4% desaprovam a administração de Pedro Castillo, enquanto 23,1% a aprovam. 8,5% não sabem nem pensam.

Mas o questionamento do Congresso da República é muito maior. A reprovação chega a 76,7%, enquanto 16,1% concordam. 7,2% não sabem nem pensam.

“A população está cansada e quer que, se houver novas eleições, o presidente e o Congresso da República sejam mudados”, disse Omar Castro.

A pesquisa da CPI foi realizada de 21 a 25 de março de 2022 com 500 entrevistados. A margem de erro é de ± 4,4 pts.

PESQUISA IEP

No domingo, o jornal La República também publicou uma pesquisa do IEP, cujos números não são muito diferentes dos do TPI. 8 em cada 10 pessoas (80%) consideram que a coisa mais conveniente para o país é a convocação de novas eleições gerais (do presidente e do Congresso) se Pedro Castillo fosse desocupado. Nesse cenário, apenas 9% acreditam que a vice-presidente Dina Boluarte deve ser a única a assumir a presidência, e apenas 5% acreditam que os congressistas devem ser mantidos.

Por outro lado, também foi revelado que as pessoas não estão muito interessadas em acompanhar o que está acontecendo na política nacional. Apenas 45% dos entrevistados disseram conhecer a mensagem que o presidente Castillo deu ao Congresso em 15 de março.

Finalmente, o presidente Pedro Castillo atingiu sua reprovação máxima neste mês: 68% não apoiam sua administração.

A pesquisa do IEP foi realizada de 21 a 24 de março de 2022 com 1.201 entrevistados distribuídos em 24 departamentos. A margem de erro é de ± 2,8 pts.

VAGA EM DEBATE

Recorde-se que a sessão plenária do Congresso da República reúne-se esta segunda-feira a partir das 15h00 para discutir e votar o pedido de vaga da Presidência da República, solicitado pela Moção da Ordem dos Negócios 2148. A presidente do Parlamento, María del Carmen Alva, também convocou, às 10h, o Conselho de Porta-Vozes para definir como as vagas serão discutidas.

CONTINUE LENDO