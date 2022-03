Slide de Juan Orlando Hernández: Da presidência hondurenha a uma possível condenação por narcotráfico nos EUA

Juan Orlando Hernández passará suas próximas noites nas mesmas celas onde estavam os grandes narcotraficantes hondurenhos antes de viajar extraditados para os Estados Unidos.

Não se passou um mês desde que JOH, como é conhecido em Honduras por suas iniciais, deixou a presidência da república quando Em 16 de fevereiro, um juiz, Edwin Ortez, decidiu que Hernández deveria permanecer até 16 de março em uma cela na delegacia de polícia que serve como base da força especial Cobra em Tegucigalpa, capital do país.

Os Estados Unidos acusam Hernandez de três crimes: conspiração para importar substância controlada (drogas) para os Estados Unidos”, especificamente 500.000 quilos de cocaína; conspiração para usar armas de fogo para importar narcóticos para os Estados Unidos; e conspiração para instigar o uso de armas.

Se extraditado, julgado e condenado, Hernandez pode enfrentar penas de prisão que variam de 10 anos a prisão perpétua.

E se os casos de outros narcotraficantes hondurenhos julgados e condenados nos Estados Unidos por tráfico de drogas são alguma indicação, é muito provável que Juan Orlando Hernandez tenha que passar o resto de sua vida em uma prisão federal dos EUA. Seu irmão, Juan Antonio “Tony” Hernández, foi condenado em março de 2021 à prisão perpétua mais 30 anos de prisão pelas mesmas acusações que o ex-presidente enfrenta.

Irônico. Hernández estará sujeito às regras legais de extradição que ele próprio promoveu em 2012, quando era presidente do Congresso e começou a ascensão política que o levaria, dois anos depois, à presidência da república.

Tony Hernández, irmão de JOH, já foi condenado à prisão perpétua por tráfico de drogas nos Estados Unidos (AP)

Em 19 de janeiro de 2012, Hernandez assinou um decreto legislativo que altera o artigo 102 da Constituição hondurenha, que até então afirmava: “Nenhum hondurenho pode ser expatriado ou entregue pelas autoridades a um Estado estrangeiro”. Com a emenda, foi adicionada uma exceção para “crimes de tráfico de drogas de qualquer tipo”.

Quando Hernández assinou essa emenda, Honduras acabara de experimentar o trauma de um golpe de Estado que, em 2009, depôs o então presidente Manuel Zelaya, aliado da Venezuela de Hugo Chávez e que havia flertado com a reeleição. Após a queda de Zelaya, o Partido Nacional de Hernandez chegou ao poder, tanto no Congresso quanto no Executivo em 2010, quando Porfirio “Pepe” Lobo, agora também alvo do tráfico de drogas, foi eleito presidente.

Os Estados Unidos, que então tinham Barack Obama como presidente, apoiaram a ascensão do Partido Nacional em troca, entre outras coisas, do novo governo hondurenho mostrar firmeza na luta contra o narcotráfico regional. Honduras já era naqueles anos a principal ponte de drogas que viajava da Venezuela e da Colômbia para os mercados dos EUA.

Barack Obama inicialmente apoiou Hernandez, que estava comprometido com a luta contra o narcotráfico e facilitou a extradição de alguns chefões para os Estados Unidos.

Desde o início de seu primeiro mandato presidencial — foi reeleito em 2017, novamente, com o apoio de Washington — Hernandez usou a extradição para se livrar dos narcotraficantes que, mais tarde seriam conhecidos pelas investigações judiciais norte-americanas, eram aliados dos irmãos Hernandez no negócio da cocaína.

Hoje, Juan Orlando Hernández está se preparando para trilhar o mesmo caminho que aqueles que precederam ele na estrada para cortes americanos. Pelos mesmos crimes.

Algemas e um velho conhecido

O destino pregou peças em Hernandez nos últimos dias. Não é só que os Estados Unidos exigem isso, são também os personagens e lugares que ele tem que enfrentar, hoje como um prisioneiro processado.

Na tarde de 15 de fevereiro, quando deixou sua casa em um bairro exclusivo de Tegucigalpa para se render às autoridades, Hernández se deparou com um rosto familiar, o do general Ramón Sabillón, ex-chefe da Polícia Nacional que defendeu quando era presidente e que hoje é ministro da segurança no governo de Xiomara Castro.

“Estamos aqui para lhe dar todas as garantias e garantir sua segurança”, disse Sabillón a Hernandez na manhã de 15 de fevereiro, quando o ex-presidente, depois de se despedir de sua esposa, saiu pelo portão principal para a rua, onde dezenas de policiais liderados pelo general estavam esperando por ele.

Hernandez e Sabillón apertaram as mãos antes que um agente colocasse os grilhões nas mãos e nos pés com os quais viajaria para a cela de Cobras.

O general e o político têm uma longa e conflitante história. O presidente não confiou no policial, mas teve que aguentar alguns meses de seu primeiro mandato porque Sabillón era o homem de confiança das agências norte-americanas implantadas em Honduras, em um contexto que, como foi dito, foi marcado pela vigilância de Washington sobre a luta contra as drogas.

Juan Orlando Hernández, após sua prisão na última terça-feira, ao sair de sua casa em Tegucigalpa. Ele permanecerá preso enquanto aguarda a emissão da Justiça sobre o pedido de extradição

Quando, em 2013, JOH consolidou pactos com traficantes de drogas no oeste de Honduras, de onde ele e sua família são originários, a Agência de Controle de Drogas dos Estados Unidos (DEA) e os homens do general Sabillón já seguiam de perto os passos de capos como Valle Valle e Alexander Ardón, prefeito do National Partido também envolvido no tráfico de drogas e que foi um dos principais aliados dos Hernandez.

Foi Ardon, também um expatriado para os Estados Unidos, que deu detalhes do envolvimento de Juan Orlando e seu irmão Tony no negócio às autoridades judiciais norte-americanas. Ele disse, por exemplo, que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, deu um milhão de dólares para a campanha presidencial de JOH em 2013.

Sabillón, como disse Infobae, foi o arquiteto da operação para capturar o Valle em 2014. O presidente, disse que dois altos funcionários que trabalharam lado a lado com o general naqueles anos, queriam eliminar os capos para evitar que acabassem sendo extraditados e, eventualmente, oferecendo depoimentos nos tribunais dos EUA. Sabillón, sem contar a Hernández, capturou o Valle e os levou para as células Cobra em Tegucigalpa.

Foi lá, nessas celas, que os Vales explicaram a Sabillón a participação de Tony Hernández e seu irmão no mapa do tráfico de drogas no oeste de Honduras. O general então deu pistas sobre esse testemunho a um jornalista hondurenho. Quando o assunto se tornou público, Juan Orlando Hernández retirou Sabillón da polícia. O chefe de polícia fugiu para os Estados Unidos. Um de seus primeiros eventos públicos após ser nomeado Ministro da Segurança pelo recém-promovido presidente Xiomara Castro: coordenar a captura de JOH.

Uma longa lista de parceiros

Até agora, os promotores norte-americanos que prepararam a acusação de Juan Orlando Hernandez não divulgaram todos os detalhes do caso que apresentarão contra o ex-presidente no tribunal de Nova York, mas os mesmos testemunhos que serviram para condenar seu irmão Tony dão pistas para todas as acusações que JOH poderia ouvir durante o julgamento.

Além da incursão nas rotas que dominavam o Valle Valle no oeste, o ex-presidente Hernandez aliou-se a Giovanny Fuentes, um chefão do norte de Honduras que serviu de elo entre o Valle e a gangue Los Cachiros, a gangue mais poderosa do nordeste do país, onde a maioria dos carregamentos de cocaína da Colômbia chega e da Venezuela.

Fuentes, também expatriada para os Estados Unidos, tinha um laboratório de drogas em Choloma, uma cidade industrial entre San Pedro Sula e Puerto Cortes, a mais importante do país, que produzia entre 300 e 500 quilos de cocaína por mês. Fuentes disse aos promotores norte-americanos que JOH era seu sócio naquela empresa e que ele também havia doado para as campanhas políticas do ex-presidente e de seu partido.

JOH ouve as acusações contra ele após ser preso

Outro traficante de drogas que falou sobre JOH é Devis Leonel Rivera Maradiaga, um dos chefes de Los Cachiros, também processado nos Estados Unidos. Ele disse, em março de 2021, que também havia enviado dinheiro para Juan Orlando Hernandez em 2012: US$ 250 mil para a campanha presidencial no ano seguinte. Rivera Maradiaga disse ter dado o dinheiro a Hilda Hernández, irmã de Juan Orlando, e que era chefe de sua campanha presidencial.

Já em 2018, quando seu irmão Tony foi julgado em Nova York, JOH sabia que os promotores americanos o escolheram, o presidente, como co-conspirador na empresa de tráfico de drogas, e os acusaram de facilitar as condições para a criação de um narcoestado em Honduras. Ainda mais cedo, quando Los Cachiros e Los Valle começaram a testemunhar, JOH sabia que o assunto chegou até ele.

A resposta de Juan Orlando sempre foi apelar à sua amizade com Washington e invocar todas as vezes que altos funcionários dos EUA, desde enviados diplomáticos a Tegucigalpa até o comando do Comando Sul na Flórida, o elevaram a um “parceiro estratégico” na luta contra o narcotráfico. Quando o círculo se estreitou e a administração de Joe Biden o incluiu em uma lista de atores corruptos e antidemocráticos, em fevereiro de 2022, parecia que o destino era inevitável.

CONTINUE LENDO: