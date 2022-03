Sebastián Lizarzaburu se refere a uma festa com Andrea San Martín onde ela acaba dando o passo de Anitta: “Foi a nossa folia desde que éramos pais”

Neste fim de semana, Sebatián Lizarzaburu e Andrea San Martín foram notícia após serem flagrados em uma reunião em que a modelo não apenas beber licor do abdômen de seu parceiro, mas ele também estava tentando dar o passo de Anitta. Embora seja verdade, muitos apontaram que são apenas alguns pais se divertindo, outros questionaram onde os pequenos estavam naquele momento. É por isso que o modelo não hesitou em comentar seu “pequeno grande jogo”.

Através de uma extensa mensagem, o ex-garoto da realidade esclareceu que depois de alguns dias em que luta para progredir, merecia junto com Andrea San Martín sair e relaxar.

“Todos vocês que me seguem sabem perfeitamente como todos os dias eu recebo o “M” na chamba, na academia, em casa, ajudando os outros a gerar dinheiro, educar-se, nos motivar, ensinar disciplina, ensiná-los sobre organização e perseverança. E eles sabem tudo o que consegui na equipe na semana passada e é por isso que eu comemorei como eu tinha que fazer isso”, começou Lizarzaburu.

Para esta publicação, ele anexou uma foto onde é visto na piscina ao lado da mãe de sua filha. “E a foto é literalmente dedicada ao nosso primeiro passeio e à “festinha grande”, bem merecida, em que entramos desde que éramos pais”, disse o jovem.

Sebastian Lizarzaburu dá detalhes de sua partida com Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

ELES NÃO NEGLIGENCIARAM SUAS FILHAS

Lizarzaburu também esclareceu que em nenhum momento eles negligenciaram as meninas de Andrea, já que esse passeio foi planejado por um longo tempo.

“Na verdade, marcamos esse dia com alguns meses de antecedência porque havia outros pais no grupo. Então conversamos muito, fizemos tudo o que tinha que ser feito em casa, coordenamos e ajustamos absolutamente tudo para que as crianças fiquem sob os cuidados de alguém, para que a casa fique limpa, para que a chamba fique arrumada e controlada, para que o “o que fazer” seja feito... e aí começamos bem, o que nem sempre pode ser feito por razões óbvias... mas eles foram tão bem merecidos que nós o deixamos melhor e mais difícil do que “Acapulco Shore”, ele indicou com um emoticon risonho.

“Eles são um dos poucos momentos em que você pode ficar sozinho sem filhos, obviamente monitorando constantemente por telefone ou videochamada, mas com a tranquilidade de que eles também estavam em suas mini férias. Foi apreciado como deveria ser apreciado. Aniversários foram comemorados, conquistas foram comemoradas no chamba, o primeiro passeio a uma discoteca foi realizado desde que somos pais (juntos), o encerramento do final da temporada de verão foi comemorado, foi comemorado estar em um bom grupo de pessoas. E eu até me incluo com o ditado: “Uma vez a quinhentos... não dói”, concluiu.

ANDREA SAN MARTÍN TENTOU DAR O PASSO DE ANITTA

Andrea San Martín comemorou o primeiro passeio de seus pais com Sebastián Lizarzaburu no ponto de - no meio de alguns drinques demais - tentar fazer a passagem de Anitta. O que ela não percebeu é que a jovem usava um vestido com decote de ataque cardíaco, aqueles que em várias ocasiões deixaram os seios expostos, como pode ser visto no vídeo compartilhado por Instarandula.

Também vemos a ex-modelo bebendo licor do abdômen de Sebastian Lizarzaburu.

“Imodesta, como ocorre a ela estar vestida assim, haha, com aquele pequeno passo de Annita, agora a avó e toda a mancha sai. Meu Deus, San Martín foi a uma festa com Sebastián Lizarzaburu”, ouve-se o jornalista Samuel Suárez, dono da plataforma que divulgou os vídeos, dizendo com risos.