Ricardo Mendoza reacende críticas ao seu escárnio menor após se identificar com Chris Rock: “Cuidado para que a acusação abra uma investigação sobre você”

Depois que Chris Rock foi golpeado duramente por Will Smith por zombar da alopecia de Jada Pinkett no Oscar de 2022, o apresentador de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza, não hesitou em usar sua conta no Instagram para indicar que se sente identificado com o comediante. Essa reação logo gerou críticas de usuários das redes sociais, que lhe perguntaram para onde ia seu pedido de desculpas por zombar de um menor que foi agredido sexualmente em um ônibus.

Como você lembra, o ator recebeu duras críticas há alguns meses por zombar da agressão sexual sofrida por um menor, razão pela qual a promotoria decidiu abrir uma investigação por violação dos direitos de crianças e adolescentes.

E embora tenha saído para se desculpar com sua parceira Norka Gaspar, Ricardo Mendoza reapareceu zombando da consequência de sua piada de mau gosto.

“Chris Rock, porque, eu sei o que você está passando. Tenha cuidado para que a acusação abra uma investigação para você... e você descascou”, escreveu Ricardo, rotulando Chris Rock.

Ele também se referiu à piada que acabou irritando Will Smith diretamente. “Para mim a piada de Chris Rock sobre a esposa de Will Smith foi suave, mas ainda é humor negro”, escreveu.

Deve-se lembrar que Chris Rock levou um tapa na cara por Will Smith por zombar da calvície de sua esposa, que sofre de alopecia. Embora a atriz tenha falado abertamente sobre o mal da denúncia, é um assunto bastante delicado para ela.

Ricardo Mendoza se sente identificado com Chris Rock. (Foto: Instagram)

Ricardo Mendoza se sente identificado com Chris Rock. (Foto: Instagram)

Essas postagens logo causaram rebuliço nas redes sociais, porque, embora tenha sido escrito em suas histórias, muitos tiraram capturas de tela e se encarregaram de compartilhá-las, lembrando-o da zombaria que ele fez em um programa do YouTube sobre um menor agredido sexualmente.

CRÍTICAS A RICARDO MENDOZA SÃO REACENDIDAS

“Lembra quando Ricardo Mendoza saiu para se desculpar supostamente em perigo? Aqui está o Senhor, algumas semanas depois, sem ter aprendido nada”. , um usuário escreveu sobre os comentários do comediante em sua conta no Instagram.

“Lembrando um pouco da piada de mau gosto de Ricardo Mendoza sobre a garota ser assediada em um ônibus. Para tudo o que há limites, o que você faria se alguém fizesse uma piada com você a cada 1 min e fosse para zombaria e humilhação?” , disse outro seguidor.

“Ricardo Mendoza (aquele que zombou de um menor que foi assediado em um ônibus): “Para mim, a piada sobre a esposa de Will Smith foi suave, é humor negro”. Alguém realmente achou que esse idiota iria mudar ou aprender alguma coisa? A estupidez não é tirada por ninguém...” , disse outro usuário.

CONTINUE LENDO