Reinaldo Rueda despacha elogios a Pékerman

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Bolivia - Estadio Agustin Tovar, Barinas, Venezuela - January 28, 2022 Venezuela coach Jose Pekerman.

Nesta terça-feira, a Seleção Colombiana jogará sua vida contra a Venezuela em Puerto Ordaz, que terá um velho conhecido no banco; José Néstor Pékerman, que liderou a equipe de café para duas copas do mundo (Brasil 2014 e Rússia 2018) e que agora será o juiz do 'Tricolor' que é procurando um lugar na repescagem Qatar 2022.

Recorde-se que, com José Néstor Pékerman, a Seleção Colombiana teve seu melhor desempenho em um campeonato mundial ao chegar às quartas de final no Brasil 2014, quando caiu para os locais por 2-1 e onde James Rodríguez tocou a glória ao vencer a Chuteira de Ouro após finalizar artilheiro em esse concurso.

O Rosarino sempre mostrou sua admiração pelo nosso país, pois tem uma filha colombiana que nasceu quando Pékerman defendia as cores da Independiente Medellín nos anos setenta. E apesar de estar na frente, o argentino tem um carinho muito especial pela Colômbia.

Ele liderou três partidas no comando do 'Vinotinto' com uma pontuação de duas derrotas que sofreu nas mãos do Uruguai e da Argentina, enquanto sua estréia foi com uma derrota contra a Bolívia por 4-1 em casa. Seus líderes acumulam oito gols contra e cinco a favor.

Durante a última conferência de imprensa, o professor Reinaldo não poupou em reconhecer o trabalho do ex-técnico do 'Albiceleste' antes do jogo contra a seleção venezuelana no estádio CTE Cachamay.

A única opção que a Seleção Colombiana tem para se classificar para o Qatar 2022 é através da rota de repescagem e não basta vencer a Venezuela, que não vence como visitante pela Qualificatória desde 15 de dezembro de 1996, quando venceu por 2-0 em San Cristobal com gols de Jorge Bermudez e Ivan René Valenciano.

Se conseguirem os três pontos em solo venezuelano, a equipe de Reinaldo Rueda terá que esperar que o Perú caia em Lima para o Paraguai, o que lhes daria o ingresso para jogar a repescagem contra os Emirados Árabes Unidos ou a Austrália, respectivamente.

Um empate complicaria ainda mais a situação na Colômbia, porque além do resultado adverso que os alunos de Ricardo Gareca devem ter, ele terá que olhar para Santiago do Chile, onde os austrais enfrentam os 'Charrúas'.

Enquanto as estatísticas estão prestes a ser quebradas, a verdade é que as vezes que José Néstor Pékerman enfrentou a Colômbia ele nunca perdeu. Recorde-se que o ex-técnico do Toluca teve uma passagem bem-sucedida pelo Sub-20 da Argentina.

Esta será a quarta vez que Rueda e Pékerman se enfrentarão na fase de qualificação, onde o gaúcho terá que vencer com duas vitórias e uma derrota.

