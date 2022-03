Por que Deportivo Cali processou River Plate contra a FIFA

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 River Plate's Agustin Palavecino looks dejected after the match REUTERS/Agustin Marcarian

Depois de uma série de resultados ruins, o Deportivo Cali conquistou mais uma vitória contra o Cortuluá pela 13ª data da Liga BetPlay. A equipe 'Verdiblanco' venceu por 2-1 no estádio Palmaseca graças às pontuações de Kevin Velasco (9′) e Yony González (53′); na visita Luis Carlos Ruiz (86′), um dos artilheiros do campeonato com sete gols, descontado na visita.

Com esse resultado, os liderados pelo técnico Rafael Dudamel conseguiram sair da última posição, agora se colocando na 18ª posição do campeonato. Embora a qualificação para o grupo de oito pareça complicada, Cali continua esperançoso de reverter a história com uma sequência de várias vitórias consecutivas.

No entanto, a falta de resultados do pacote “Açúcar” deve ser agravada por outro problema, mas a nível judicial. Marco Caicedo, presidente da instituição, confirmou esta segunda-feira em entrevista ao jornal Olé que entrou com uma ação contra a River Plate por incumprimento do panfleto argentino, Agustín Palavecino, que assinou com a pintura 'Millionario' em fevereiro 2021.

Na foto: Marco Caicedo, presidente do Deportivo Cali. (Imprensa - Diego Pineda)

A bagunça é a próxima. De acordo com dados da Olé, a River adquiriu Palavecino no ano passado em troca de 1,8 milhão de dólares, correspondendo a 35 por cento de seu passe. No entanto, na negociação, uma obrigação de compra foi fixada para mais 30% do jogador se ele jogasse na metade das partidas da equipe argentina. Essa condição foi cumprida no último dia 7 de novembro, na vitória por 5-0 contra o Patrontato pela 20ª data da Liga Profissional Argentina 2021.

Portanto, a River foi obrigada a pagar mais $1,7 milhão a Cali pela porcentagem restante. No entanto, Caicedo afirmou que esse pagamento ainda não foi feito, considerando que o prazo era até dezembro.

“Tentamos por todos os meios amigáveis, pois as boas relações entre os clubes estão presentes, até que eles não responderam novamente e tivemos que recorrer ao processo na FIFA. Tivemos paciência, até que eles pararam de nos responder e não tínhamos mais recursos”, disse o líder de Cali.

“Sabemos 100% que temos o piso legal com toda a verdade, sustento e documentação de apoio”, acrescentou o presidente do grupo 'Azucarero', que encerrou dizendo que tinha que ir ao órgão dirigente do futebol como último recurso.

De acordo com as informações divulgadas em Olé, River ainda não está ciente desse processo judicial e argumentam que os atrasos nos pagamentos foram causados por bloqueios na Argentina para a saída de grandes quantias de dólares.

Somando as duas parcelas acordadas, a River Plate pagaria a Cali 3,5 milhões de dólares pelo passe de Agustín Palavecino. Foto: REUTERS/Alejandro Pagni

Palavecino deixou o Deportivo Cali como seu jogador mais valioso, já que, na época, valia aproximadamente 1,8 milhões de euros, segundo o portal especializado Transfermarkt. E desde que chegou ao River Plate, seu valor de mercado continuou a disparar, já que o mesmo site estima atualmente em seis milhões.

Sob a direção do técnico Marcelo Gallardo, o volante argentino tem sido o protagonista na maioria das partidas. Só em 2021, Palavecino disputou 45 partidas, entre liga, copa e torneios internacionais e, além disso, marcou cinco gols.

No início desta temporada, o meia de 25 anos sofreu uma lesão no joelho esquerdo, o que o obrigou a perder os primeiros jogos. Das sete datas disputadas pelo River na Copa da Liga, esta está disponível em quatro, e apenas uma foi titular.

