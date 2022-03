Policiais e suspeitos de huachicoleros enfrentaram tiros em Hidalgo

Policiais de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo e suspeitos de Huachicoleros entraram em confronto com armas de fogo na comunidade de El Huizache durante a manhã de segunda-feira, 28 de março, quando militares uniformizados realizavam patrulhas pela cidade.

Os policiais teriam sido agredidos por um grupo de cerca de 10 pessoas após a segurança de uma van Chevrolet Express branca, que havia sido relatada como roubada e presumivelmente abandonada no local.

Depois de perceber o ataque dos suspeitos Huachicoleros, que carregavam armas longas e curtas, bem como equipamentos táticos, os homens uniformizados responderam da mesma forma aos agressores, que fugiram a bordo dos veículos. Autoridades de todos os três níveis do governo implementaram uma operação de segurança para tentar encontrar os responsáveis pelo ataque.

Os supostos Huachicoleros supostamente agrediram os homens uniformizados na tentativa de afastá-los, enquanto eles estavam a caminho de realizar uma busca em uma casa particular onde houve apreensões ilegais de hidrocarbonetos.

Hidalgo é o estado em que há a maior atividade de huachicoleo (Foto: Cuartoscuro)

Na comunidade de Cuautepec, a cerca de seis quilômetros do local onde ocorreu o confronto, as autoridades garantiram uma apreensão clandestina dentro de uma cabana localizada em uma área rural da cidade.

A busca na propriedade foi realizada sob a ordem de um juiz, pois policiais investigativos apresentaram evidências da presença de atividades huachicoleo no local. As autoridades garantiram 2.100 litros de hidrocarbonetos em casa e mangueiras que estavam conectadas aos oleodutos da Petroleos Mexicanos (Pemex), para a suposta extração de hidrocarbonetos.

Pessoal da Procuradoria Geral do Estado de Hidalgo (FGE), da polícia ministerial, especialistas e membros do Exército Mexicano participaram da operação que resultou na apreensão de 28 tambores de 200 litros cada, além de 500 metros de mangueiras que ligam o edifício ao oleodutos de hidrocarbonetos.

Tanto os bens segurados quanto os hidrocarbonetos foram disponibilizados ao Ministério Público do Ministério Público local como parte das provas da pasta de investigação previamente aberta para o caso. Não foi relatado que ninguém foi preso pelos eventos.

A luta contra o huachicol deixa mais de 136 bilhões de pesos (Foto: PMT)

Em 23 de março, o general Luis Crescencio Sandoval, chefe do Ministério da Defesa Nacional (Sedena), informou que Hidalgo é o estado em que há a maior quantidade de roubo de combustível, atividade conhecida como huachicol.

De acordo com as informações apresentadas pelo funcionário, em fevereiro foram feitas nove prisões por crimes derivados do huachicol, além do seguro de 974.331 litros de hidrocarbonetos e 177 tiros clandestinos foram encontrados, resultando na segurança de três locais e 23 veículos.

O general Crescencio Sandoval destacou que 3,80 elementos da Sedena estão atualmente dedicados em tempo integral ao combate ao huachicol, além de fornecer segurança a nove oleodutos da Petroleos Mexicanos.

Por sua vez, o presidente Andrés Manuel López Obrador disse que, graças às ações contra Huachicol, foram economizados cerca de 136 bilhões de pesos, um valor maior para o fundo de ajuda aos idosos.

“Ao não permitir o huachicol, economizamos 136.000 milhões de pesos, quanto custa isso? É mais do que nomeamos para a pensão para idosos em um ano, que por sinal assumimos o compromisso de que eles serão aumentados”, disse o presidente.

