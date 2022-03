Pedro Castillo e 10 de suas frases no Congresso: “É como se Paula faltasse e Elena fosse punida”

O presidente peruano, Pedro Castillo, apresentou esta tarde sua defesa contra a moção de vaga presidencial apresentada por um setor de oposição de Congresso da República, que será debatido e votado hoje. O Chefe de Estado chegou à Câmara acompanhado pelos ministros das Relações Exteriores, César Landa; da Habitação, Geiner Alvarado; dos Transportes, Nicolás Bustamante; da Cultura, Alejandro Salas; da Justiça, Felix Chero, e da Defesa, José Gavidia. Ao chegar ao Parlamento, recebeu saudações do chefe do Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

Essas são algumas das frases que o presidente deixou em seu breve discurso ao Congresso nesta tarde.

- “Nunca farei uma ficha limpa da legalidade e continuarei a lutar com todas as minhas forças para consolidar a institucionalidade”.

- “Ao longo desses meses me encontrei com meu povo, senti seu carinho e reconhecimento. Também ouvi reclamações e críticas muito duras à minha gestão que ouço e aceito com humildade”.

- “A vaga promovida se deve à causa da incapacidade moral permanente. Todo mundo sabe que não contém um único elemento que o suporte de forma válida, pois é uma compilação de versões de um setor da imprensa”.

- “Pergunto, como é possível que eu tenha a intenção de acusar e punir pelas ações de terceiros? É como se Paula faltasse e Elena fosse punida.”

- “Além disso, um fato que atraiu grande atenção é que a moção foi elaborada principalmente considerando reportagens jornalísticas tendenciosas, contraditórias e não corroboradas”.

- “Esta moção é o melhor exemplo de como o julgamento da mídia conseguiu que uma moção de vaga fosse admitida.”

- “Povo peruano, vamos trabalhar juntos para combater os verdadeiros inimigos da pátria, corrupção, pobreza, discriminação, desigualdade, insegurança cidadã, violência contra as mulheres são apenas alguns deles.”

- “Esta tarde serei julgado por você, ao contrário do que meus detratores anunciaram, exercitei pessoalmente minha defesa fortalecida pela verdade que estou expondo”.

- “Rejeitar essa moção de vaga não significa que as questões não sejam mais investigadas. Muito pelo contrário. Estamos prontos para continuar a colaborar com as investigações e órgãos relevantes.”

- “Congressistas, peço que votem pela democracia, votem no Perú, votem contra a instabilidade.”

REAÇÕES

Foi a frase de Elena e Paula que gerou reações no Twitter. Aqui estão alguns deles.

DEFESA DE VACÂNCIA

O presidente Castillo classificou os 20 pontos da moção de vaga em quatro partes, a fim de responder às alegações:

Primeiro, o briefing foi construído com base em fatos que já foram discutidos na moção anterior que foi apresentada em dezembro passado e que não foram admitidos. Portanto, o presidente afirmou que não faz sentido usar os mesmos argumentos novamente porque viola o direito de não ser processado duas vezes pelo mesmo ato.

Em segundo lugar, relaciona eventos nos quais terceiros são participantes. Nesse sentido, o chefe de Estado questionou como era possível que ele pretendesse acusá-lo e puni-lo por agir por terceiros.

Em terceiro lugar, a moção aponta para factos sob investigação, tanto na Procuradoria como no próprio Parlamento. “Como poderia ser sancionado usando esses fatos sem que nenhum tenha sido sequer corroborado”, questionou o presidente.

Em quarto lugar, o documento dá conta de novos fatos que não se qualificam para uma vaga. A este respeito, o chefe de Estado reiterou que não possui provas e elementos sólidos, além de ter sido desenvolvido principalmente com base em versões mediáticas.

