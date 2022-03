Pedro Castillo culpou a invasão russa da Ucrânia pela crise econômica no Perú

O presidente Pedro Castillo fez uso de seu direito de defesa no debate sobre a moção de vaga contra o chefe de Estado, com base no artigo 113, parágrafo 2, da Constituição.

“Nossa economia já teve inflação alta devido à crise gerada pela pandemia. Recebemos um peruano de luto pelas múltiplas perdas, com sua economia destruída, com preços que se tornam inacessíveis se subirem tanto. A isso, infelizmente, foi adicionado o conflito entre a Rússia e a Ucrânia que nos levou a essa realidade, a de uma economia de guerra; é isso que devemos enfrentar juntos”, disse.

Notícias em desenvolvimento...