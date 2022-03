Oscar 2022: por que Emilio “El Indio” Fernández teria inspirado a estatueta

Durante a cerimônia do Oscar de 2022, todas as emoções foram experimentadas: alegria, raiva, tristeza, melancolia, etc. Também houve momentos inesquecíveis e algumas memórias que acabaram sendo fatos e mitos interessantes para alguns dos espectadores.

Um deles foi mencionado pelo ator colombiano John Leguizamo, que emprestou sua voz ao personagem de Bruno no filme Encanto, lembrou a história que conta como Emilio foi El Indio Fernández, um grande ator e diretor mexicano, foi a inspiração para a estatueta que é apresentado aos vencedores.

Antes de apresentar o ato da música “No talk about Bruno”, ele disse que “Os vencedores terão 15 centímetros do México em casa”, como referência a esse mito que foi mantido por décadas na boca da guilda e dos espectadores.

“El Indio” Fernández foi reconhecido internacionalmente por seu trabalho, então ele passou um período em Hollywood, desde 1920, por vários anos para ganhar essa experiência e deixar sua marca em um dos palcos mais importantes do cinema mundial.

Dolores del Río teria proposto “Indio” Fernández como modelo (Foto: Twitter @CinetecaMexico)

Graças a esta estadia e sua amizade com Dolores del Río, começaram os rumores sobre a inspiração para a estatueta de ouro, quando a atriz era casada com Cedric Gibbons, um dos fundadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, encarregado de projetar o prêmio em 1928.

Quando ela estava fazendo isso, diz-se que quando chegou a hora era necessária uma modelo, então o mexicano apresentou Fernández, que supostamente aceitou, se despiu e foi uma peça-chave na formação desse reconhecimento.

Apesar do fato de que o público mexicano e latino estava muito orgulhoso de saber que um dos atores mais conhecidos teve uma contribuição tão grande para os EUA e o mundo. cinema, a Academia negou a versão.

“Uma figura estilizada de um cavaleiro segurando uma espada cruzada em pé sobre um rolo de filme com cinco rádios representando os cinco ramos originais da Academia (atores, diretores, produtores, técnicos e escritores). Nenhum modelo foi usado durante o processo de design”, colocaram no site oficial.

Certamente o coração de muitos foi partido ao ler esta descrição, mas a história permanecerá para sempre nos registros das cerimônias após este 27 de março, bem como nas memórias das pessoas que sempre apoiarão a versão de que “El Indio” Fernández era o verdadeiro modelo da estatueta.

Eugenio Derbez ganhou o prêmio de Melhor Filme por seu papel em “CODA” (Foto: Reuters/Mike Blake)

Um mexicano que também se destacou neste 94º Oscar foi E ugenio Derbez, que ganhou o prêmio de melhor filme por sua participação no filme CODA. Nas redes sociais, ele pegou as palmas e o reconhecimento dos espectadores, então ele decidiu celebrá-lo à distância com os mexicanos.

De suas redes sociais, ele divulgou uma mensagem emocionante no meio da celebração de seu triunfo no Oscar de 2022. Visivelmente feliz com a vitória, ele enviou para as redes sociais o vídeo do momento em que Lady Gaga e Liza Minelli apresentaram a categoria de melhor filme, que revelou, após a abertura do envelope, que era nada menos do que CODA, o filme em que participou.

“Viva o México!!! , esta noite o vencedor foi a inclusão. Viva a arte do cinema. A CODA mostrou que você sempre pode fazer história, mesmo sem grandes nomes ou orçamento, mas colocando todo o seu coração nisso”, foram as palavras que escreveu na próxima publicação.

