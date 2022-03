Oscar 2022: por que eles se lembraram de Eduardo Yáñez depois que Will Smith atingiu Chris Rock

A cerimônia do Oscar de 2022, a primeira presencial após a suspensão devido à pandemia de COVID-19, deixou momentos inesquecíveis. Atores ganhando a estatueta pela primeira vez, surpresas em algumas categorias, mas todos nunca esquecerão essa gala devido a um fato que saiu do roteiro de La Academia.

Will Smith, um renomado ator que ganhou seu primeiro Oscar por seu papel no filme King Richard: A Winning Family, atingiu o comediante Chris Rock no rosto depois que este último brincou com o alopecia sofrida pela esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, antes de apresentar o vencedor do Prêmio de Melhor Documentário.

Esse momento embaraçoso foi transmitido ao vivo pela televisão, embora em alguns países eles tenham censurado a discussão após o golpe. No entanto, o diálogo entre os dois começou a circular nas redes sociais e o pedido que, entre os insultos, Will Smith fez ao Rock:

Os internautas reagiram imediatamente a um soco no meio da cerimônia. Alguns aplaudiram a forma como ele defendeu sua esposa, mas outros discordaram da reação violenta do ator. Embora todos concordassem em algo: ter insultado Jada Pinkett por causa de sua aparência e da alopecia que ela sofre.

Outro setor de mídia social não perdeu o momento de lembrar um evento semelhante, mas tomando as distâncias necessárias, estrelado pelo ator mexicano Eduardo Yáñez contra um repórter durante um tapete vermelho.

Naquele dia, em outubro de 2017, durante a apresentação do serviço cinematográfico Pantaya em Los Angeles, Califórnia, ele deu um tapa no jornalista de entretenimento Paco Fuentes, que participou do programa El Gordo y la Flaca, transmitido pela rede Univision.

A reação de Yáñez foi porque Fuentes o questionou sobre um incidente que seu filho havia estrelado nos Estados Unidos. O jovem abriu uma conta em uma plataforma de doações para ser sustentado com dinheiro para consertar seu carro após um acidente.

“Se você está tão preocupado com meu filho, você manda o dinheiro para ele, cara, ou você vai e diz a ele”, respondeu o ator irritado.

“As pessoas são as que estão preocupadas”, disse o repórter, o que desencadeou uma reação mais violenta do ator. “Isso é merda*, é o que você diz para que as pessoas entrem no que não se importam”, disse Yáñez pouco antes de dar um tapa no repórter.

O incidente causou grande polêmica e, embora logo após Yáñez se desculpar no Twitter, os memes estouraram, e Fuentes decidiu lançar um processo legal que ele ganhou em 2020 e com o qual obteve uma grande quantia em dinheiro como reparação por o golpe de Yañez.

Nesse contexto, as pessoas se lembraram desse momento e compararam com o que aconteceu no Oscar de 2022. Entre memes e piadas, as plataformas digitais estavam cheias de memórias. Alguns até apontaram que Yáñez ficaria orgulhoso daquele golpe que fez o microfone usado por Chris Rock estrondar.

Eles também mencionaram, como curiosidade, que o ator Eugenio Derbez, que ganhou uma estatueta graças à vitória da CODA como melhor filme , esteve presente em ambos os eventos. Com o tapa de Yáñez ele estava exatamente atrás do momento; enquanto no golpe de Smith ele foi misturado na plateia.

O programa Se Vale, que foi transmitido pela Televisa, também entrou nas piadas das pessoas, pois lembraram que em cada ocasião em que um convidado sofreu um grande acidente, a produção tocava a música “Arremangala, repujala” para os apresentadores dançarem, situação que poderia ser repetida no Oscar de 2022.

