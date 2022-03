Oscar 2022: Chris Rock apresentou queixa contra Will Smith após ser agredido pelo ator? As autoridades já falaram

Neste domingo, 27 de março, os participantes que se reuniram no Dolby Theatre, em Los Angeles, testemunharam um dos momentos mais embaraçosos da história do Oscar. Will Smith se levantou de seu assento, se aproximou do palco e na frente de tudo deu um tapa forte em Chris Rock, que se atreveu a zombar da alopecia de Jada Pinkett. Como você se lembra, a atriz falou abertamente sobre sua doença, mas aceitou que é um assunto bastante delicado para ela.

Embora seja verdade, há muitos que são a favor da atitude do cantor, outro rejeita a violência que Smith exerceu contra o Rock. No entanto, isso não para por aí, já que a agressão foi vista por todos e o comediante tem armas suficientes para apresentar queixa contra o protagonista do rei Ricardo e exigir uma forte sanção para ele.

O que Chris Rock fará? Para esse fim, já temos uma resposta. O Departamento de Polícia de Los Angeles informou que o comediante não apresentará queixa contra o vencedor de Melhor Ator nesta última gala do Oscar.

“A pessoa envolvida se recusou a registrar um boletim de ocorrência”, disse a autoridade em um comunicado.

“As entidades de pesquisa da LAPD estão cientes de um incidente entre duas pessoas durante o programa do Oscar. O incidente envolveu um indivíduo dando um tapa em outro”, pode ser lido.

“A pessoa envolvida se recusou a registrar um boletim de ocorrência. Se a parte envolvida quiser um boletim de ocorrência em uma data posterior, a polícia de Los Angeles estará disponível para completar um relatório investigativo”, acrescentou.

Por sua vez, Rock não falou sobre isso nem após a cerimônia nem através das redes sociais. Grande é a expectativa tecida após esse incidente que chocou os fãs de Will Smith e os amantes do cinema.

Como você se lembra, Smith não deu apenas um tapa em Rock, ele também gritou com ele: “Mantenha o nome da minha esposa fora da boca”, silenciando o público e atordoou Chris, que continuou sua apresentação sem se referir mais à calvície de Jada.

WILL SMITH E SUAS DESCULPAS APÓS VENCER CHRIS ROCK

Will Smith pediu desculpas à Academia durante seu discurso de agradecimento após o Oscar de Melhor Ator pelo filme King Richard. Embora ele não tenha se referido diretamente ao incidente que havia estrelado minutos atrás, o protagonista do rei Richard fez um discurso emocionado que teria muito a ver com o que aconteceu.

Aparentemente, Smith e sua família não estariam se divertindo após a doença que Jada está enfrentando, então tocar no assunto e mais como uma zombaria é sensível para os Smith Pinketts.

“Eu sei, para fazer o que fazemos, temos que ser capazes de suportar o abuso. Você tem que conseguir que as pessoas falem loucamente sobre você. Nesse negócio, você tem que conseguir fazer com que as pessoas te desrespeitem”, disse o ator aos prantos.

“Você tem que sorrir e fingir que está tudo bem. Mas Richard Williams (seu personagem em King Richard) e o que eu amo, o que Denzel [Washington] me disse há alguns minutos: 'Em seus melhores momentos, tenha cuidado, é quando o diabo vem atrás de você'”, acrescentou.

Will Smith concluiu discursando para a Academia. Depois de se desculpar, ele disse que espera ser convidado novamente no ano que vem.

