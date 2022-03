Luis Sinisterra continua adicionando pretendentes na Europa

As boas atuações de Luis Sinisterra com o Feyenoord no Everidivise despertaram o interesse de várias equipes do velho continente que querem contar com os serviços do jogador colombiano. Atualmente, o ex-Once Caldas está concentrado com a Seleção da Colômbia que definirá na próxima terça-feira sua qualificação para o Qatar 2022, quando enfrentar a Venezuela de José Néstor Pékerman em Puerto Ordaz.

Deve-se notar que Luis Sinisterra jogou 65 minutos na vitória da equipe nacional 3-0 contra a Bolívia, na quinta-feira passada no Metropolitano de Barranquilla para as eliminatórias sul-americanas. Nesta temporada, o extremo de 22 anos marcou 18 gols com sua equipe e é considerado um dos jogadores colombianos mais valiosos do planeta.

Segundo o Transfermarkt, portal especializado em transferências, colocou o colombiano em sétimo lugar, com um preço de 18 milhões de euros. Em junho de 2018, a Feyenoord adquiriu os direitos esportivos da Sinisterra por quase 2 milhões de euros.

Os 10 jogadores de futebol colombianos mais valiosos:

1. Luis Diaz - 40 milhões

2. Davinson Sanchez - 30 milhões

3. Duvan Zapata - 30 milhões

4. Luis Fernando Muriel - 22 milhões

5. Yerry Mina - 20 milhões

6. Wilmar Barrios — 20 milhões

7. Luis Sinisterra — 18 milhões

8. Jhon Cordoba - 17 milhões

9. Rafael Santos Borre — 17 milhões

10. Matheus Uribe - 16 milhões.

De acordo com a mídia do velho continente, existem várias equipes interessadas em Luis Sinisterra. Em primeiro lugar, soube-se que o Atlético de Madrid, na Espanha, teria perguntado sobre o del Quilichao, nascido em Santander, como também se sabia nos últimos dias que o Real Betis o tem em seus planos para a próxima temporada a cafeteira.

Enquanto na Itália, diz-se que o AC Milan, o atual líder da Serie A, gostaria de ganhar a contratação de Luis Sinisterra e também se fala que um major da Premier League está por trás dos gols do talentoso colombiano.

Por outro lado, Luis Sinisterra se referiu aos comentários da imprensa colombiana quando lhe perguntaram sobre a nova adição de Liverpool da Inglaterra, Luis Díaz.

Além disso, durante uma entrevista ao jornal Marca, o jogador do Feyenoord falou sobre o que pode trazer para 'La Tricolor' nesses dois jogos cruciais da fase de qualificação.

