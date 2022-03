Ken Salazar pediu a Nossa Senhora de Guadalupe a paz na Ucrânia

Fotografía de archivo de Ken Salazar, nuevo embajador en México. EFE/Ballesteros/Archivo

Através das redes sociais, o embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar, revelou sua visita às instalações da Basílica de Guadalupe, na capital mexicana, de onde lançou uma petição específica.

O diplomata pediu a Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu nas encostas da colina Tepeyac, que a invasão russa da Ucrânia deveria ter um resultado pacífico várias semanas após seu início.

“Minha família e eu hoje pedimos paz a Nossa Senhora de Guadalupe na Ucrânia. Pedimos que você acompanhe o povo da Ucrânia nestes tempos difíceis”, escreveu em seu perfil verificado no Twitter.

Embora até agora ele tenha acumulado mais de 1.500 reações de “Like”, Salazar foi duramente criticado pelos cidadãos, que o censuraram, pela grande maioria, não pedindo a situação violenta no México.

O embaixador dos EUA no México, Ken Salazar, fala durante uma coletiva de imprensa hoje, na Cidade do México (México). EFE/Carlos Ramirez

Em várias ocasiões, a embaixada dos EUA condenou a realidade da violência vivida pelo tráfico de drogas, mas também da qual jornalistas no território são vítimas.

O mais recente, por exemplo, quando expressou preocupação com a violência ocorrida na fronteira norte depois que Juan Gerardo Treviño Chávez, também conhecido como El Huevo, foi preso em Nuevo Ladero, Tamaulipas.

Em um comunicado datado de 15 de março, Ken Salazar garantiu que a segurança dos cidadãos dos EUA “e de nossos funcionários é a maior prioridade para o Departamento de Estado”.

(Foto: Reuters/Gustavo Graf)

O diplomata dos EUA ressaltou que a situação atual em Nuevo Laredo “mostra a importância de continuar trabalhando em conjunto com o governo federal no âmbito do Marco Bicentenário para Segurança, Saúde Pública e Comunidades Seguras para combater organizações criminosas”, disse ele no texto.

Além disso, ele enfatizou o Alerta de Viagem do Departamento de Estado, que classifica Tamaulipas como Nível 4, por isso é recomendado não viajar devido a crimes e sequestros.

Houve vários alertas de segurança alertando os cidadãos dos EUA para evitar áreas afetadas pelo vandalismo do Cartel do Nordeste, e convites para participar do programa Smart Traveler.

O embaixador assistiu à missa dominical acompanhado por sua família; nas fotografias pode-se ver que foram recebidas pelo cardeal emérito Carlos Aguiar Retes após o quarto domingo da Quaresma.

Ken Salazar pediu a Nossa Senhora de Guadalupe a paz na Ucrânia

No entanto, os usuários da rede social questionaram o fato de não mencionar outras guerras que estão ocorrendo em várias partes do mundo, sem esquecer a violência das drogas de que a população mexicana é vítima.

Nesse contexto, outros usuários pediram a ele, em vez de orações, que se juntasse às tentativas de parar a guerra pacificamente e colocasse sobre a mesa algumas ações concretas a serem levadas em consideração.

Outro comentário chegou a lançar-lhe o pedido de envio de ajuda humanitária, traduzida em comida ou água, bem como recursos essenciais, e não concentrou tanto seus esforços nas orações.

Mas os comentários foram divididos, pois havia até pessoas que o parabenizaram por sua boa ação de grandes intenções por trás, e se juntaram ao embaixador com orações virtuais.

O embaixador dos EUA no México, Ken Salazar, fala durante uma coletiva de imprensa hoje, na Cidade do México (México). EFE/Carlos Ramirez

Mas o comentário mais polêmico dos cidadãos foi aquele em que mencionam que, devido às suas características diplomáticas, ele poderia até ser um dos melhores presidentes do México.

“O embaixador é genuinamente mexicano, 100% Guadalupano. Ele conhece todo o México, ele viajou totalmente por ele. Se ele tivesse cidadania, seria um magnífico presidente do México.”, escreveram.

CONTINUE LENDO: