Ideal para astronautas: eles criam uma alface geneticamente modificada que ajuda os ossos

A equipe de pesquisadores, liderada por Kevin Yates, bioquímico da Universidade da Califórnia-Davis, nos Estados Unidos, modificou a planta usando uma variante do hormônio da paratireóide (PTH), conhecida por sua eficácia, para intervir na regulação do metabolismo de cálcio e fósforo no corpo.

Os pesquisadores criaram uma alface capaz de produzir um hormônio que estimula a formação óssea. Suas sementes podem ser cultivadas na Estação Espacial Internacional e em futuras viagens a Marte, onde a falta de gravidade reduz a massa óssea dos tripulantes. Isso ajudaria os astronautas a mitigar a perda óssea simplesmente comendo uma salada. Segundo eles, com 300 gramas de alface por dia, os astronautas poderiam obter a quantidade necessária para evitar problemas ósseos.

“No momento, os astronautas da Estação Espacial Internacional estão fazendo certos exercícios para tentar manter sua massa óssea”, disse Yates, “mas geralmente não ficam lá por mais de seis meses”. A NASA está se preparando para enviar humanos para Marte na década de 2030.

No entanto, uma missão tripulada a Marte levaria cerca de 10 meses para chegar e os astronautas ficariam cerca de um ano para estudar o planeta antes de fazer a viagem de volta à Terra. Alguns estudos indicam uma perda média de mais de 1% do material ósseo para cada mês gasto no espaço. Essa viagem de três anos poderia favorecer a vulnerabilidade dos viajantes à osteopenia e, posteriormente, à osteoporose.

Esse tipo de alface também pode ajudar a prevenir osteopenia e osteoporose em regiões da Terra com recursos limitados e sem acesso a medicamentos tradicionais (Pexels)

Como alternativa e com a ajuda da NASA, Yates e seus colegas Somen Nandi e Karen McDonald, também da Universidade da Califórnia-Davis, criaram uma maneira de os tripulantes produzirem eles mesmos essa substância: alface. “Os astronautas podem carregar sementes transgênicas, que são muito pequenas e cultivá-las como se fossem alfaces normais”, disse Nandi, “para que pudessem usar plantas para sintetizar produtos farmacêuticos como o PTH e depois comê-los”.

A equipe também quer verificar como a alface GM cresce na Estação Espacial Internacional e se ela produz a mesma quantidade de PTH que produz na Terra. Em relação ao seu sabor, embora os pesquisadores ainda não o tenham testado porque sua segurança não foi estabelecida, eles esperam que seja muito semelhante à de uma alface normal, como a maioria das outras plantas transgênicas. Experimentos realizados na Estação Espacial Internacional confirmaram que a alface normal pode ser cultivada neste ambiente muito limitado.

Ainda há várias fases antes que ele possa chegar aos astronautas como alimento. Os pesquisadores precisam otimizar os níveis de expressão de PTH e, em seguida, testar a capacidade da cepa de prevenir com segurança a perda óssea em modelos animais e ensaios clínicos em humanos.

A NASA está se preparando para enviar humanos para Marte na década de 2030. Fazer suprimentos durante uma missão pode reduzir custos e evitar danos físicos, especialmente em expedições mais longas, como missões a Marte (Pexels)

“Eu ficaria muito surpreso se, quando enviarmos astronautas a Marte, as plantas não estiverem sendo usadas para produzir produtos farmacêuticos e outros compostos benéficos”, disse Yates.

Além de seus benefícios para futuros viajantes espaciais, os pesquisadores afirmaram que esse tipo de vegetal também pode ajudar a prevenir osteopenia e osteoporose em regiões da Terra com recursos limitados e sem acesso a medicamentos tradicionais.

Para a pesquisa, vários tipos de alface modificada foram examinados e concluiu-se que 10 a 12 miligramas de PTH são obtidos por quilo de alface. Isso significa que com 380 gramas de alface por dia, um astronauta poderia obter toda a paratireóide necessária para evitar problemas ósseos.

Quando questionado sobre os benefícios da alface transgênica, David Reid, médico e professor emérito de reumatologia da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, salientou que esta descoberta “pode ser útil em termos de tratamento da osteoporose”.

A alface tem muitos benefícios para o corpo, como fibra e água. Grandes quantidades de alface podem ser consumidas e sempre fornecerão alto valor nutricional (Pexels)

“O desenvolvimento de alimentos para o tratamento de doenças comuns na população é algo que vem sendo feito há muito tempo, um exemplo é que no Chile as farinhas são fortificadas com ácido fólico para prevenir doenças no feto durante a gravidez”, disse Rafael Quiroga, engenheiro de alimentos da Sodexo, Chile. O especialista também destacou que os alimentos geneticamente modificados podem ser uma contribuição importante para o tratamento de doenças enfrentadas pela sociedade atual, “de forma diária e menos invasiva, como tratamentos farmacológicos”.

Por outro lado, Eliana Reyes, médica, nutricionista e diretora da Escola de Nutrição da Universidade de Los Andes, indicou que “não devemos olhar mal para os alimentos que foram operados geneticamente, pois é um grande avanço que a alface pode ser cultivada no espaço . Isso mostra que alimentos geneticamente modificados ou transgênicos não são necessariamente uma coisa ruim porque são usados para melhorar a saúde humana”.

os pesquisadores afirmaram que esse tipo de vegetal também poderia ajudar a prevenir osteopenia e osteoporose em regiões da Terra com recursos limitados e sem acesso a medicamentos tradicionais (Pexels)

A alface tem muitos benefícios para o corpo, como fibra e água. Grandes quantidades de alface podem ser consumidas e sempre fornecerão alto valor nutricional

Yetes e sua equipe apresentaram suas primeiras descobertas na American Chemical Society em San Diego. E enquanto os resultados finais do experimento ainda estão em um estágio inicial, os pesquisadores expressaram que isso pode ser uma boa notícia não apenas para os astronautas, mas também para todas as pessoas.

CONTINUE LENDO: