Hugo Sánchez se ofereceu para liderar o Tri para o Qatar 2022: “Eu iria de graça”

Durante um programa ao vivo da ESPN, Hugo Sánchez levantou a mão para liderar o México (Vídeo: ESPN)

Dadas as constantes críticas que Gerardo Tata Martino recebeu por seu trabalho com a Seleção Mexicana, torcedores e comentaristas esportivos iniciaram um debate sobre quem deveria substituir o estrategista argentino para a Copa do Mundo do Catar de 2022.

E quem não hesitou por um momento em dizer que pode ter um resultado melhor com o Tri foi Hugo Sánchez. O treinador e ex-jogador mexicano disse que poderia tomar as rédeas da seleção nacional e até o faria sem cobrar.

Durante a transmissão do programa Fútbol Picante da ESPN, Sánchez falou sobre a possibilidade que existe para ele assumir a direção da equipe asteca se algum dia demitir Tata Martino. Quando José Ramón Fernández o questionou sobre quem seria o candidato ideal para substituir Gerardo, Faitelson brincou com Hugol para propor.

Foi assim que o pentapichichi não escondeu sua ilusão de voltar ao banco tricolor e afirmou que se a Federação Mexicana de Futebol (FMF) o considerar e ligar para ele no futuro, aceitaria sem nenhum problema.

Foi o que Hugo Sánchez disse:





*Informações em desenvolvimento