Eugenio Derbez contou como experimentou o tapa de Will Smith para Chris Rock

Eugenio Derbez, um ator mexicano, que foi um dos compatriotas que comemorou ao máximo durante o mais recente Oscar Awards, como o filme CODA em que participou, ganhou a estatueta mais cobiçada de “Melhor Filme”, compartilhou como ele experimentou o choque durante o show Gala do Oscar 2022 entre Will Smith e Crish Rock.

Em uma reunião com as câmeras de Hoy, após a noite de sucesso que todo o elenco de CODA viveu, o renomado intérprete mexicano contou a tensão que ocorreu entre atores, diretores e produtores, como resultado do tapa que o ator Will Smith deu a Chris Rock durante o cerimônia que aconteceu no Dolby Theatre em Los Angeles, Califórnia.

“Foi muito forte, estávamos lá dentro e quando aconteceu, todos soltamos risos porque achamos que era brincadeira, mas chegou o momento em que começamos a ver a grosseria, isso não pode ser brincadeira, isso é sério e depois houve um silêncio tremendo e houve muita tensão”, disse o renomado mexicano ator.

Informações em desenvolvimento...

CONTINUE LENDO:

A história de inimizade de Will Smith e Chris Rock: a zombaria e a crítica do comediante de que o O vencedor do Oscar não perdoa

A declaração articular da Hollywood Academy após o golpe de Will Smith para Chris Rock